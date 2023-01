Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Über den Tag ver­teilt kam es in Bam­berg zu ins­ge­samt 5 Laden­dieb­stäh­len. Dabei wur­den von unter­schied­li­chen Tätern haupt­säch­lich Lebens­mit­tel und Spi­ri­tuo­sen im Wert von gesamt ca. 65 Euro ent­wen­det. Ent­spre­chen­de Anzei­gen wer­den der Staats­an­walt­schaft vor­ge­legt. Die Täter erhiel­ten Haus­ver­bo­te in den Geschäften.

Ver­schwun­de­ner E‑Scooter

BAM­BERG. Zwi­schen 17.00 und 20.00 Uhr wur­de in der Zoll­ner­stra­ße 92 aus dem Haus­flur ein unver­sperr­ter E‑Scooter ent­wen­det. Die Poli­zei bit­tet unter der Ruf­num­mer 0951/9129210 um Hinweise.

Jugend­li­che wer­fen Christ­bäu­me herum

BAM­BERG. Frei­tag­nacht gegen 22.00 Uhr erhielt die Bam­ber­ger Poli­zei die Mit­tei­lung, dass auf dem Unige­län­de An der Webe­rei 5 in Gaustadt meh­re­re Jugend­li­che Christ­bäu­me her­um­wer­fen. Außer­dem sol­len laut Haus­mei­ster Eier gegen die Fas­sa­de gewor­fen wor­den sein. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Num­mer 0951/9129210 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu melden.

Streit endet handgreiflich

BAM­BERG. Ein Streit zwi­schen 4 jun­gen Damen am frü­hen Sams­tag­mor­gen auf einem Park­platz Nähe Bren­ner­stra­ße ende­te mit einer Schlä­ge­rei. Dabei wur­den 2 der Kon­tra­hen­tin­nen leicht ver­letzt. Man hat­te sich mit Faust­schlä­gen trak­tiert und an den Haa­ren gezo­gen. Wei­ter­hin wur­de Bier in das Fahr­zeug einer der Betei­lig­ten gegos­sen. Als die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei ein­traf, hat­te sich die Situa­ti­on bereits beru­higt. Der Sach­ver­halt wur­de zur Wei­ter­lei­tung an die Staats­an­walt­schaft erhoben.

Trun­ken­heit auf dem Rad

BAM­BERG. Bei einer Kon­trol­le kurz vor Mit­ter­nacht am Frei­tag wur­de bei einem Rad­fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Alko­test erbrach­te einen Wert von 1,6 Pro­mil­le. Der Mann muss­te zur Blut­ent­nah­me mit in das Kli­ni­kum. Die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Jugend­li­che Trin­ker geahndet

BAM­BERG. In der Nähe des ZOB, beim Klo­häus­chen, wur­den vier Jugend­li­che ange­trof­fen, die am Frei­tag gegen 17.00 Uhr mit einem Kasten Bier fei­er­ten. Da dies nach der Stadt­sat­zung nicht zuläs­sig ist wur­den sie wegen der ent­spre­chen­den Ord­nungs­wid­rig­keit ange­zeigt und wei­ter­ge­schickt. Sie kön­nen mit einem emp­find­li­chen Buß­geld rechnen.

Poli­zei­ins­pet­ki­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

BUT­TEN­HEIM. Ver­mut­lich auf­grund eines tech­ni­schen Defekts kam es am spä­ten Frei­tag­abend in einem land­wirt­schaft­li­chen Betrieb zum Über­lau­fen einer Gül­le­gru­be. In der Fol­ge floss eine unbe­kann­te Men­ge des Tier­fä­kal­ge­mi­sches in einen angren­zen­den Bach. Umlie­gen­de Land­wir­te eil­ten zur Hil­fe und ver­sie­gel­ten den Zufluss, um das wei­te­re ein­flie­ßen der Schad­stof­fe zu verhindern.

WALS­DORF. STE­GAU­RACH. Gleich zwei alko­ho­li­sier­te Fahr­zeug­füh­rer gin­gen der Poli­zei Bam­berg-Land am Frei­tag­abend ins Netz. Gegen 19:30 Uhr konn­te im Orts­be­reich Wals­dorf ein 43jähriger Pkw-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­vor­test ergab einen Wert von rund 0,56 Pro­mil­le wes­halb im Anschluss beim Fah­rer eine Blut­ent­nah­me zu Beweis­zwecken durch­ge­führt wur­de. Ihn erwar­ten nun ein Buß­geld und ein Fahrverbot.

In Wai­zen­dorf kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Bam­berg-Land einen 64jährigen Pkw-Fah­rer. Bereits beim Aus­stei­gen fiel die­ser durch deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch und sei­nen unsi­che­ren Gang auf. Ein Atem­al­ko­hol­vor­test ver­lief mit rund 1,56 Pro­mil­le posi­tiv. Auch hier wur­de im Anschluss eine Blut­ent­nah­me zu Beweis­zwecken ange­ord­net. Der Fah­rer muss sich nun wegen eines Ver­ge­hens der Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

HALL­STADT. Zwei­mal muss­ten Kräf­te der Poli­zei Bam­berg-Land mit Unter­stüt­zung des Ein­satz­zu­ges der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bam­berg in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag an einer Dis­ko­thek im Hall­stadter Osten für Ord­nung sor­gen. Gegen 01:40 Uhr ver­mit­tel­te eine ein­ge­setz­te Strei­fe nach einer Strei­tig­keit, als ein völ­lig unbe­tei­lig­ter 22jähriger die Ein­satz­kräf­te ver­bal angriff. Er wur­de in Sicher­heits­ge­wahr­sam genommen.

Gegen 04:30 Uhr wur­den erneut Strei­fen geru­fen. Ein­satz­grund war eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen im Alter zwi­schen 17 und 21 Jah­ren. Die Bilanz: Meh­re­re Belei­di­gun­gen, zwei leicht ver­letz­te Kon­tra­hen­tin­nen (17 und 21 Jahre)

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Aus­ge­bremst und Unfall verursacht

SCHEß­LITZ Am Sams­tag­vor­mit­tag, gegen 10.00 Uhr, fuhr ein grau­er VW Polo mit plaue­ner Zulas­sung die A 70 in Rich­tung Bay­reuth auf der Über­hol­spur, als ein schwar­zer Mer­ce­des Kom­bi sich von hin­ten mit Licht­hu­pe schnell näher­te. Der Fah­rer des Polo woll­te dem Mer­ce­des Platz machen und wech­sel­te auf den rech­ten Fahr­strei­fen. Anstatt zu über­ho­len brem­ste der Mer­ce­des­fah­rer auf Höhe des Polo ab und zeig­te den Mit­tel­fin­ger. Der Polo muss­te nun, um nicht auf ein vor­aus­fah­ren­des Fahr­zeug auf­zu­fah­ren, nach rechts aus­wei­chen. Hier­bei fuhr er auf die auf­stei­gen­de Leit­plan­ke am Park­platz Giech­burg­blick, kam zurück auf die Fahr­bahn und prall­te noch­mals gegen die Schutz­plan­ke. Der Polo war letzt­end­lich wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Der 65-jäh­ri­ge Fah­rer blieb zum Glück unver­letzt. An den Schutz­plan­ken ent­stand ein Scha­den von ca. 2000 Euro. Der Fah­rer des Mer­ce­des fuhr wei­ter. Hier­zu wer­den Zeu­gen gebe­ten sich mit der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg, unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510, in Ver­bin­dung zu setzten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de in der Stra­ße „Zum Brei­ten­bach“ ein gepark­tes Fahr­zeug ange­fah­ren. Obwohl an dem roten Opel Cor­sa vor­ne links ein Scha­den in Höhe von ca. 1500.- Euro ent­stan­den war, flüch­te­te der Ver­ur­sa­cher uner­kannt. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09194/73880.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Bereits am Don­ners­tag, zwi­schen 08.10 Uhr und 08.25 Uhr, wur­de ein grau­er VW Pas­sat auf dem Park­platz eines Kin­der­gar­tens in der Zwei­brücken­stra­ße beschä­digt. Durch einen unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer kam es zu einer Beschä­di­gung der Heck­stoß­stan­ge. Der Scha­den wird mit 2500,- Euro angegeben.

Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Neun­kir­chen a.Brand. Am Frei­tag, gegen 12.45 Uhr, befuhr ein unbe­kann­ter Auto­fah­rer die Bahn­hof­stra­ße und fuhr hier aus noch unge­klär­ter Ursa­che gegen ein Gebäu­de. Am Gebäu­de ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500,- Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te sich das Auto­kenn­zei­chen notie­ren. Die Poli­zei Forch­heim hat Ermitt­lun­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht aufgenommen.

Forch­heim. Im Ver­lauf des Frei­tags, zwi­schen 07.10 Uhr und 21.00 Uhr, wur­de der lin­ke Außen­spie­gel und die Fah­rer­tür eines schwar­zen VW Polos beschä­digt. Der Pkw war in die­sem Zeit­raum auf einem Park­platz in der Kon­rad-Ott-Stra­ße geparkt. Der Scha­den wird auf 500,- Euro geschätzt. Wer Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kann, wird gebe­ten sich unter Tel. 09191/7090–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Frei­tag­mit­tag wur­de vom Fahr­rad­ab­stell­platz des Bahn­hofs Ker­s­bach ein oran­ges Damen­rad der Mar­ke Raga­z­zi ent­wen­det. Das Fahr­rad war zu die­sem Zeit­punkt mit einem Schloss ver­sperrt. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt ca. 50,- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­rads erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Poli­zei führt Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Burg­kunst­adter Stra­ße in Horb am Main sowie auf der B289 bei Markt­z­euln Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch. Dabei muss­ten ins­ge­samt zwei Fahr­zeug­füh­rer bean­stan­det wer­den. Der „schnel­le­re“ der bei­den wur­de bei erlaub­ten 50 km/​h mit einer Geschwin­dig­keit von 72 km/​h gemes­sen. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge bzw. Bußgeld.

Unter Dro­gen­ein­fluss am Steuer

Lich­ten­fels. Beam­te der Poli­zei Lich­ten­fels kon­trol­lier­ten in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag in der Kro­nacher Stra­ße einen 21-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer, da die­ser auf­fäl­lig lang­sam mit sei­nem Audi unter­wegs war. Dabei konn­ten bei dem jun­gen Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wer­den. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Urin-Test ver­lief posi­tiv auf Amphet­amin. Eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels war die logi­sche Fol­ge. Den Mann erwar­tet nun ein Buß­geld sowie ein Fahrverbot.

Bei Kon­trol­le Betäu­bungs­mit­tel aufgefunden

Am Frei­tag­abend fiel einer Strei­fe der Lich­ten­fel­ser Poli­zei in der Bam­ber­ger Stra­ße ein 16-jäh­ri­ger Jugend­li­cher auf, der beim Erblicken des Strei­fen­wa­gens einen zunächst unbe­kann­ten Gegen­stand weg­warf. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­ten bei dem jun­gen Mann ver­schrei­bungs­pflich­ti­ge Tablet­ten auf­ge­fun­den wer­den. Bei dem weg­ge­wor­fe­nen Gegen­stand han­del­te es sich im Nach­gang um einen Joint, wel­cher in unmit­tel­ba­rer Nähe auf dem Geh­weg auf­ge­fun­den wer­den konn­te. Den jun­gen Mann erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Kon­trol­le bringt Joint zum Vorschein

Red­witz a.d. Rodach. Am Frei­tag­abend kon­trol­lier­te eine Zivil­strei­fe in der Haupt­stra­ße eine 3‑köpfige Per­so­nen­grup­pe. Dabei konn­ten die Beam­ten deut­li­chen Mari­hua­nage­ruch fest­stel­len. Auf Nach­fra­ge hän­dig­te einer der drei den Beam­ten frei­wil­lig einen Joint aus, wel­cher sich in sei­ner Jacken­ta­sche befand. Den 24-jäh­ri­gen Besit­zer erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.