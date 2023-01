Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz ruft Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne zwi­schen 16 und 20 Jah­ren dazu auf, sich am Krea­tiv­wett­be­werb für den dies­jäh­ri­gen „Otto-Wels-Preis für Demo­kra­tie 2023“ zu beteiligen.

„Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sind auf­ge­for­dert, sich 78 Jah­re nach Ende des Zwei­ten Welt­kriegs krea­tiv mit dem The­ma „Zusam­men­halt für Demo­kra­tie und Frie­den“ zu beschäf­ti­gen“, erläu­tert der Bam­berg-Forch­hei­mer Abge­ord­ne­te. „Wir suchen krea­ti­ve Ideen, mit denen sich jun­ge Men­schen mit dem Ende des Zwei­ten Welt­kriegs und dem Auf­bruch in ein fried­li­ches Euro­pa auseinandersetzen.“

Schwarz ist über­zeugt: „Gera­de in der heu­ti­gen Zeit tun wir gut dar­an, an die Schrecken des Zwei­ten Welt­krie­ges zu erin­nern. Es ist sehr wich­tig, zu ver­söh­nen und eine fried­li­che und posi­ti­ve Zukunft zu schaf­fen, ohne die Ver­gan­gen­heit aus dem Blick zu verlieren.“

Die Teil­nah­me­be­din­gun­gen

Mit dem Otto-Wels-Preis für Demo­kra­tie zeich­net die SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on jun­ge Men­schen mit krea­ti­ven Ideen aus. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kön­nen dabei aus zwei ver­schie­de­nen Auf­ga­ben­stel­lun­gen und aus unter­schied­li­chen Dar­stel­lungs­for­men – von einer Rede über Foto­gra­fien bis hin zu Vide­os oder Essays – auswählen.

Teil­neh­men kön­nen Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne im Alter zwi­schen 16 und 20 Jah­ren. Sie kön­nen Ein­zel- oder Grup­pen­ar­bei­ten ein­rei­chen. Die Wett­be­werbs­aus­schrei­bung und das Teil­nah­me­for­mu­lar sind unter www​.spdfrak​ti​on​.de/​o​t​t​o​w​e​l​s​p​r​eis abruf­bar. Ein­sen­de­schluss ist der 17. Febru­ar 2023.

„Die Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger laden wir zur Preis­ver­lei­hung nach Ber­lin ein“, kün­digt Andre­as Schwarz an. Den aus­ge­zeich­ne­ten Bei­trä­gen win­ken zudem attrak­ti­ve Geld­prei­se, die von den SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten gestif­tet werden.

Der Otto-Wels-Preis

Die SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on ver­leiht den „Otto-Wels-Preis“ 2023 bereits zum ach­ten Mal. Anlie­gen des Prei­ses ist es, die Erin­ne­rung an die Schrecken der Nazi-Herr­schaft wach­zu­hal­ten und das gesell­schaft­li­che Bewusst­sein dafür zu schär­fen, dass die Grund­la­gen von Demo­kra­tie und Rechts­staat­lich­keit immer wie­der erneu­ert und gefe­stigt wer­den müssen.

„Der Preis soll einen Bei­trag dazu lei­sten, dass sich jun­ge Men­schen mit Erin­ne­rungs­kul­tur und einem fried­li­chen Zusam­men­le­ben in Euro­pa beschäf­ti­gen. Ich hof­fe sehr, dass sich auch jun­ge Men­schen aus mei­nem Wahl­kreis an dem Wett­be­werb betei­li­gen“, so Schwarz abschließend.