„Bei unse­rem 32. For­scher­spiel haben wir erneut einen Rekord ver­zeich­nen kön­nen: Die­ses Mal haben noch mehr Fami­li­en, näm­lich 134 mit 225 Kin­dern und eine Grup­pe von Regens Wag­ner haben mit­ge­macht. Das fin­de ich pri­ma.“ Erfreut zeigt sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei der Preis­ver­lei­hung für das Fami­li­en-For­scher­spiel und das Feri­en­pass­ge­winn­spiel über die Reso­nanz. „Das zeigt einer­seits, dass unse­re Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit und der Kreis­ju­gend­ring mit ihren The­men rich­ti­glie­gen, und ande­rer­seits, dass die Fami­li­en in unse­rem Land­kreis mit ihren Kin­dern sehr aktiv sind und viel mit ihnen unternehmen.“

Die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit und der Kreis­ju­gend­ring (KJR) Lich­ten­fels haben in Koope­ra­ti­on im Som­mer 2022 zum 32. Mal ein Fami­li­en-For­scher­spiel an die Fami­li­en des Land­krei­ses her­aus­ge­ge­ben, zum neun­ten Mal fand es als Fami­li­en­ak­ti­on statt. Nach zwei Jah­ren Pau­se konn­te die gro­ße Preis­ver­lei­hung end­lich wie­der in Prä­senz stattfinden.

Die Auf­la­ge des For­scher­spiels lag im Jahr 2022 mit 750 Exem­pla­ren noch ein­mal höher als in den ver­gan­ge­nen Jah­ren. 135 Bögen wur­den aus­ge­füllt wie­der abge­ge­ben. Alle teil­neh­men­den Fami­li­en wer­den für ihre Mühe und ihren Ein­falls­reich­tum belohnt und die erfolg­reich­sten For­scher­fa­mi­li­en auf den Plät­zen 1–3 erhal­ten noch beson­de­re Preise.

Auch 2022 war beim For­scher­spiel wie­der eine bun­te Mischung von Fra­gen aus unter­schied­li­chen Lebens­be­rei­chen zu beant­wor­ten: so zum Land­kreis (37 Fragen/​Aufgaben), zum Jugend­schutz (zehn Fra­gen) und zum All­ge­mein­wis­sen (91 Fragen/​Aufgaben). Ins­ge­samt waren es 138 Fra­gen und es konn­ten max. 455 Punk­te erreicht werden.

Es gab ver­schie­de­ne Mög­lich­kei­ten, um auf die rich­ti­gen Lösun­gen zu kom­men: Man konn­te die Ant­wor­ten mit einem Aus­flug zu Fuß oder mit dem Fahr­rad fin­den, indem man vor Ort auf Spu­ren­su­che ging. Bei ande­ren Fra­gen half den Fami­li­en das Befra­gen von Freun­den oder auch das For­schen im Inter­net wei­ter. Die Fra­gen wur­den aus allen Berei­chen sehr gut beant­wor­tet., erläu­tert Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin Nadi­ne Töfflinger.

Schwie­rig waren die fol­gen­den Fragen:

„Wel­che Tele­fon-Vor­wah­len gibt es im Land­kreis Lichtenfels?“

Hier gab es neun vor­ge­ge­be­ne Ant­wort­mög­lich­kei­ten und fünf davon waren rich­tig. Sowohl 09547 als auch 09504 sind Vor­wah­len, die es auch im Land­kreis Lich­ten­fels gibt.

„Von wel­chen Insti­tu­tio­nen und Ver­ei­nen gibt es Kon­takt­da­ten auf dem Jah­res­pro­gramm 2022 von Kom­mu­na­ler Jugend­ar­beit und Kreisjugendring?“

Die­se Ant­wort war der Rück­sei­te des Som­mer­fe­ri­en­pro­gramms des Kreis­ju­gend­rings zu ent­neh­men. Zum Groß­teil wur­den ledig­lich die dem Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels ange­hö­ri­gen Ver­ei­ne genannt und nicht jene Insti­tu­tio­nen und Ver­ei­ne, deren Anschrif­ten und Kon­takt­da­ten auf dem Jah­res­pro­gramm abge­druckt sind.

„Das Jugend­schutz­ge­setz (JuSchG) unter­schei­det zwi­schen Kind und Jugend­li­cher. Ergän­ze den nach­fol­gen­den Satz rich­tig.“ (Alter ergänzen)

Ein Kind ist man im Sin­ne die­ses Geset­zes, wenn man noch nicht 14 Jah­re alt ist. Jugend­li­cher ist, wer 14, aber noch nicht 18 Jah­re alt ist. Vie­le For­schen­de gaben 15 Jah­re an, was lei­der nicht mit dem Gesetz übereinstimmt.

„Wel­che die­ser Städ­te liegt am südlichsten?“

Es gab drei Ant­wort­mög­lich­kei­ten: Rom, New York City und Paris. Auch wenn man es zunächst nicht ver­mu­tet, so liegt jedoch New York City am süd­lich­sten von allen drei Städten.

„Ab wel­chem Alter darf man You­tube laut AGB ohne Erlaub­nis der Eltern nutzen?“

Das Min­dest­al­ter beträgt laut AGB 16 Jah­re, jedoch benö­tigt man unter 18 Jah­ren die Erlaub­nis der Eltern oder Erzie­hungs­be­rech­tig­ten, um You­tube zu nut­zen. Des­halb ist 18 Jah­re die rich­ti­ge Antwort.

„Wie gut kennt ihr die Aste­rix-Comic­s/-Fil­me? Rich­tig oder falsch?“

Die ersten 35 Bän­de wur­den von René Goscin­ny und/​oder Albert Uder­zo geschaf­fen. Die­se Ant­wort ist falsch, da ledig­lich die ersten 34 Bän­de aus der Feder der Her­ren stammen.

Bil­der raten: Weißt du, was hier abge­bil­det ist?

Die­se Fra­ge wur­de recht gut beant­wor­tet, jedoch stell­ten zwei Bil­der vie­le For­schen­de vor eine Her­aus­for­de­rung. Bei dem ersten Bild han­delt es sich um einen Eierkarton/​eine Eier­pap­pe und das fünf­te Bild stellt eine Kas­set­te dar. Ant­wor­ten wie Zahn oder Per­la­tor konn­ten lei­der nicht gewer­tet werden.

Buch­sta­ben­sa­lat:

Bei einem Wort schlich sich der Feh­ler­teu­fel ein und es fehl­te ein Buch­sta­be. Alle For­schen­den bemerk­ten dies, lie­ßen sich nicht irri­tie­ren und fan­den die rich­ti­ge Lösung: Tomatensoße!

Alle, die ger­ne die Lösun­gen wis­sen möch­ten, kön­nen die Musterlö­sung ab Mon­tag, 16. Janu­ar 2023, online auf der Home­page des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter www​.lkr​-lif​-ver​an​stal​tun​gen​.de finden.

Jede teil­neh­men­de Fami­lie wird mit einem Wert­gut­schein über 30 Euro von ein­hei­mi­schen Ein­rich­tun­gen für ihre Mühe belohnt.

Die Fami­li­en kön­nen die Ein­rich­tung aus­wäh­len: Aqua-Rie­se, Wald­klet­ter­gar­ten Banz, Bow­ling Burg­kunst­adt, Mini­golf Burg­kunst­adt, Mini­golf Lich­ten­fels, Buch und Papier, Mera­nia Hal­len­bad, Neue Film­büh­ne Lich­ten­fels, Frei­bad „Kuno­ma­re“ Burg­kunst­adt, Frei­bad Red­witz, Mini­golf Red­witz, Spiel­ki­ste Lang Alten­kunst­adt, Action­are­na Markt­z­euln oder Fuß­ball­golf am Obermain]

Die Plät­ze 1–3 erhal­ten einen extra Preis:

1. Platz:

Fami­lie Dicker mit Johan­na und Lukas

aus Markt­z­euln, 451 Punkte;

Gewinn: 30 Euro Gut­schein vom Wald­klet­ter­gar­ten Banz;

2. Platz:

Fami­lie Hoh­mann mit Paulina

aus Lich­ten­fels, 450 Punkte;

Gewinn: 25 Euro Gut­schein von der Film­büh­ne Lichtenfels;

3. Platz:

Fami­lie Ber­big mit Eli­as und Maximilian

aus Kut­zen­berg, 449 Punkte;

Gewinn: 20 Euro Gut­schein vom Aqua-Riese;

UND

Fami­lie Fied­ler mit Andrea und Daniel

aus Burk­heim, 449 Punkte;

Gewinn: 20 Euro Gut­schein von Buch und Papier;

UND

Fami­lie Kot­schen­reu­ther mit Erik

aus Lich­ten­fels, 449 Punkte;

Gewinn: 20 Euro Gut­schein vom Mera­nia Hallenbad;

Feri­en­pass-Gewinn­spiel:

Die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels hat auch im Jahr 2022 dan­kens­wer­ter­wei­se wie­der drei Spar­bü­cher über je 50 Euro zur Ver­fü­gung gestellt. Die­se wur­den unter allen Ein­sen­dun­gen der Cou­pons des Feri­en­pas­ses ver­lost. 2022 haben sich 47 Kin­der und Jugend­li­che am Gewinn­spiel betei­ligt. Sie waren auf­ge­ru­fen, die bis­he­ri­gen Ange­bo­te im Feri­en­pass zu bewer­ten und Anre­gun­gen für wei­te­re Ange­bo­te zu geben.

Gewin­ner der Spar­bü­cher über je 50 Euro sind:

Eli­as Herbst, Lichtenfels/​Kösten

Ame­lie Koch, Lichtenfels/​Stetten

Kili­an Pfaf­fen­ber­ger, Weismain

Jah­res­pro­gramm 2023:

Die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit und der Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels haben erneut ein gemein­sa­mes Jah­res­pro­gramm herausgebracht.

Die­ses zeigt eine Über­sicht über die Feri­en­an­ge­bo­te des gan­zen Jah­res und ist für alle Alters­stu­fen ab sechs Jah­ren geeignet.

Wer sich ger­ne über Kin­der- und Jugend­frei­zei­ten im In- und Aus­land infor­mie­ren möch­te oder Inter­es­se an einem Zelt­la­ger, Tages­fahr­ten, Kin­der- und Jugend­ver­an­stal­tun­gen im Land­kreis oder Schu­lun­gen für Ehren­amt­li­che hat, fin­det hier die rich­ti­gen Ansprechpartner/​Kontaktdaten. Das eige­ne Ange­bot wird mit Hin­wei­sen auf wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen von Ver­ei­nen und Ver­bän­den aus dem Land­kreis ergänzt.

Das Jah­res­pro­gramm ist sowohl bei der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit (Tel.: 09571/18–4242) als auch beim Kreis­ju­gend­ring (Tel.: 09571/940–603) erhält­lich. Zudem liegt es zeit­nah in den Gemein­den aus oder kann dem­nächst unter www​.kjr​-lich​ten​fels​.de oder www​.lkr​-lif​-ver​an​stal​tun​gen​.de abge­ru­fen werden.