State­ment des SPD-Land­tags­kan­di­da­ten zum Angriff auf die Syn­ago­ge Ermreuth

„Kein Platz für anti­se­mi­ti­sche Gewalt – weder in Forch­heim, noch anders­wo in Bay­ern!“ In der Neu­jahrs­nacht wur­de die Syn­ago­ge Ermreuth…