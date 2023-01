Am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge erblick­ten im ver­gan­ge­nen Jahr 391 Babys das Licht der Welt.

Im ver­gan­ge­nen Jahr kamen am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge 391 Kin­der zur Welt. Davon 202 Jun­gen und 189 Mäd­chen. Damit liegt die Gebur­ten­zahl nied­ri­ger als in den Vor­jah­ren und ent­spricht dem bun­des­wei­ten und euro­pa­wei­ten Trend der zurück­ge­hen­den Gebur­ten in 2022. Die bereits pan­de­mie­ge­präg­ten aber gebur­ten­star­ken letz­ten zwei Jah­re ver­zeich­ne­ten 472 Gebur­ten (2020) und 485 Gebur­ten in 2021.

Bei den belieb­te­sten Namen führt bei den Mäd­chen, wie im ver­gan­ge­nen Jahr, wie­der Ida. Sie­ben­mal wur­de die­ser Name ver­ge­ben. Danach fol­gen Anni/​Annie und Leni auf Platz 2. Jeweils 5 Mäd­chen erhiel­ten die­sen Namen. Span­nend dabei: die­se Namen fan­den sich im letz­ten Jahr noch über­haupt nicht in der Top Ten. Den drit­ten Rang tei­len sich die belieb­ten Namen Emma, Lui­sa und Maria.

Bei den Jun­gen füh­ren Louis/​Luis, Leo und Anton die Hit­li­ste an. Bis auf Leo (ganz neu dabei) alles Namen die in den ver­gan­gen Jah­ren schon unter den belieb­te­sten Namen zu fin­den waren. Platz zwei bele­gen Theo, Noah und Han­nes. Platz drei geht an Seba­sti­an, Paul, Nils, Moritz, Max, Hen­ry, Fritz und Ben. Drei­mal wur­den die­se Namen jeweils vergeben.