Rund um die ver­gan­ge­ne Weih­nachts­zeit wur­den im Rah­men der Johan­ni­ter-Weih­nacht­strucker-Akti­on bun­des­weit wie­der Hilfs­pa­ke­te für Bedürf­ti­ge in Ost­eu­ro­pa gesam­melt. Auch quer durch ganz Ober­fran­ken wur­de in Schu­len, Kin­der­gär­ten, Fir­men und von Pri­vat­per­so­nen flei­ßig gepackt: 1.200 der ins­ge­samt 57.000 Weih­nacht­strucker-Päck­chen, die in die Ziel­län­der Alba­ni­en, Rumä­ni­en, Bos­ni­en, Bul­ga­ri­en, die Repu­blik Mol­dau und die Ukrai­ne gebracht wur­den, stam­men aus unse­rer Region.