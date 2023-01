Hospiz­ver­ein Ecken­tal mit Umge­bung e.V. – Neu­er Aus­bil­dungs­kurs für ehren­amt­li­che Hospiz­be­glei­ter/-innen

Die mei­sten Men­schen schrecken davor zurück, sich mit ihrer eige­nen End­lich­keit und der ihrer Lieb­sten zu beschäf­ti­gen. Berüh­rungs­äng­ste gegen­über den The­men Ster­ben, Tod und Trau­er kön­nen aber ganz schnell über­wun­den wer­den. Wer sich den eige­nen Äng­sten und schwie­ri­gen Erfah­run­gen mit die­sen The­men bewusst wird, kann nicht nur ande­ren Men­schen mit mehr Ver­ständ­nis begeg­nen, son­dern sich auch selbst viel bewuss­ter dem eige­nen Leben zuwenden.

Inter­es­sie­ren Sie sich zudem für eine ehren­amt­li­che Tätig­keit als Hospizbegleiter/​begleiterin, so bedarf es inten­si­ver Schu­lung und umfas­sen­der Vorbereitung.

Nun schon zum 10ten Mal bie­tet der Hospiz­ver­ein Ecken­tal mit Umge­bung e.V. ab dem 27. März 2023 einen Aus­bil­dungs­kurs basie­rend auf den Richt­li­ni­en des Baye­ri­schen Hospiz- und Pal­lia­tiv­ver­ban­des an. Sie erfah­ren, wie man Men­schen in ihrer aller­letz­ten Lebens­pha­se beglei­ten kann – und wel­che Unter­stüt­zung auch die Ange­hö­ri­gen brau­chen kön­nen. Sie wer­den viel über die so viel­fäl­ti­ge Arbeit von Hospiz­be­glei­tern hören und einen umfas­sen­den Über­blick über an sich ganz selbst­ver­ständ­li­che Aspek­te des Lebens und des Ster­bens bekommen.

Der Aus­bil­dungs­kurs besteht aus 3 Tei­len, einem Grund­kurs ab 27. März 2023 von 10 Aben­den, jeweils mon­tags von 19.00 bis 20.30 Uhr nebst einem Wochen­en­de, dann dem Auf­bau­kurs vor­aus­sicht­lich ab Mit­te Sep­tem­ber 2023, eben­falls 10 Stun­den mon­tags von 19.00 bis 20.30 Uhr nebst einem Wochen­end­se­mi­nar sowie einem anschlie­ßen­den Praktikum.

Am Mitt­woch, den 01. Febru­ar 2023, ab 19.00 Uhr, ver­an­stal­ten wir einen aus­führ­li­chen Infor­ma­ti­ons­abend zu die­sem Kurs in den Räu­men des Hospiz­ver­eins. Dazu laden wir Sie ganz herz­lich ein. Die Teil­nah­me ist selbst­ver­ständ­lich kostenlos.

Den Kurs wer­den ver­ant­wort­lich lei­ten Frau Dr. Doro­thea Luther, Leh­re­rin i.R. und dem Hospiz­ver­ein seit vie­len Jah­ren mit Semi­na­ren und Super­vi­sio­nen ver­bun­den, sowie unse­re Koor­di­na­to­rin, Frau Iris Wot­schach. Erfah­re­ne Hospiz­be­glei­te­rin­nen und ‑beglei­ter wer­den Ihnen Ein­blicke in die ver­ant­wor­tungs­vol­le aber auch sehr berei­chern­de Auf­ga­be geben.

Wir freu­en uns auf Sie, auf Ihr Inter­es­se und auf Ihre Fragen.

Hospiz­ver­ein Ecken­tal mit Umge­bung e.V.

Amba­zac Str. 10 (Ein­gang über den Rathausplatz)

90542 Eckental

09126 / 2979880.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.hospiz​-ecken​tal​.de