Am kom­men­den Mitt­woch, den 18 Janu­ar, lädt der Kreis­ver­band Kulm­bach-LIch­ten­fels der Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­schen Par­tei ( ÖDP ) um 19 Uhr ins Hotel “ Drei Kro­nen“ nach Burg­kunst­adt ein. Anlass ist die Stimm­kreis­ver­samm­lung zur Auf­stel­lung der Direkt­kan­di­da­ten für die Land­tags – und Bezirks­tags­wahl in Bay­ern am 8.Oktober. Von den jeweils stimm­be­rech­tig­ten ÖDP Mit­glie­dern wer­den die Direkt­kan­di­da­ten für die Stimm­krei­se 407 Kro­nach Lich­ten­fels und 408 Wun­sie­del Kulm­bach gewählt. Die Ver­samm­lung ist wie immer öffent­lich. Poli­tisch inter­es­sier­te Gäste sind herz­lich willkommen.