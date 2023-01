Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

53-Jäh­ri­ger fährt ange­trun­ken in Geschwindigkeitskontrolle

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Am frü­hen Don­ners­tag­abend fuhr ein 53-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg in Unter­sie­mau in eine Geschwin­dig­keits­kon­trol­le. Wäh­rend der Kon­trol­le deck­ten die Beam­ten auch noch eine Alko­hol­fahrt auf.

Beam­te des Cobur­ger Ein­satz­zu­ges führ­ten am Don­ners­tag­abend eine Laser­mes­sung im Bereich der Groß­hei­ra­ther Stra­ße in Unter­sie­mau durch. Um 18:09 Uhr über­schritt der Ford-Fah­rer inner­orts die maxi­mal zuläs­si­ge Geschwin­dig­keit von 50 Kilo­me­tern pro Stun­de. Wäh­rend der Anzei­gen­auf­nah­me bemerk­ten die Beam­ten, dass der 53-Jäh­ri­ge deut­lich nach Alko­hol roch. Ein Alko­test ergab einen Wert von 0,74 Pro­mil­le. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt. Der Mann erhält nicht nur eine Buß­geld­an­zei­ge wegen des Geschwin­dig­keits­ver­sto­ßes, son­dern auch wegen des über­mä­ßi­gen Alko­hol­kon­sums und der anschlie­ßen­den Fahrt mit dem Kraft­fahr­zeug. Die Beam­ten ermit­teln wegen Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung sowie nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Vor­fahrt missachtet

Kro­nach: Am Diens­tag­mit­tag gegen 12:50 Uhr kam es in der Indu­strie­stra­ße zu einem Vor­fahrts­un­fall mit rund 6000,- Euro Gesamt­scha­den. Eine 18-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ge­rin fuhr mit ihrem Toyo­ta Yaris aus dem Betriebs­ge­län­de der FA. Loewe in die Indu­strie­stra­ße ein und über­sah hier­bei einen von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten Audi-Fah­rer. Zwi­schen bei­den Fahr­zeu­gen kam es zum Zusam­men­stoß. An bei­den Pkw ent­stand jeweils Sach­scha­den in Höhe von etwa 3000,- Euro. Sowohl der 58-jäh­ri­ge Audi-Fah­rer, als auch die 18-jäh­ri­ge Toyo­ta-Fah­re­rin blie­ben unver­letzt. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten jedoch abge­schleppt werden.

Fahr­rad aus Kel­ler entwendet

Markt­ro­dach: Aus dem Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­an­we­sens in der Mark­gra­fen­stra­ße wur­de inner­halb der letz­ten Wochen ein Fahr­rad gestoh­len. Es han­delt sich um Pedel­ec der Mar­ke KEL­LYS, Far­be: rot, im Wert von etwa 3500,- Euro. Das Fahr­rad stand im unver­sperr­ten Fahr­rad­ab­stell­raum und war mit einem Bügel­schloss gesichert.

Mac Book bezahlt und nicht erhalten

Kro­nach: Ein Mann aus dem Stadt­ge­biet ist offen­sicht­lich von einem Online-Betrü­ger über den Tisch gezo­gen wor­den. Der Unbe­kannt hat­te über eBay-Klein­an­zei­gen ein Apple Mac Book Air für 660,- Euro zum Ver­kauf ange­bo­ten. Der Geschä­dig­te wur­de auf das Ange­bot auf­merk­sam und über­wies den gefor­der­ten Kauf­preis per Pay­Pal-Friends. Das Mac Book hat der Geschä­dig­te bis­lang nicht erhal­ten. Da die Bezahl­form „Friends“ nicht gegen Betrug abge­si­chert ist, wird der Geschä­dig­te mög­lich­wei­se sein Geld nicht wiederbekommen.