Die Facet­ten einer Demenz – am Bei­spiel der Fron­to­tem­po­ra­len Demenz, Refe­ren­tin: Dr. Sarah Straub

So facet­ten­reich sich die Erkran­kung einer Demenz dar­stellt, so viel­sei­tig zeigt sich die Refe­ren­tin Sarah Straub. Als pro­mo­vier­te Neu­ro­psy­cho­lo­gin arbei­tet sie am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Ulm. Sie hält für unter­schied­li­che Orga­ni­sa­tio­nen regel­mä­ßig Vor­trä­ge zum The­ma „Fron­to­tem­po­ra­le Demenz“. Dane­ben ist sie lei­den­schaft­li­che Musi­ke­rin und Lie­dermache­rin. Ihr Debüt als Schrift­stel­le­rin gab sie im letz­ten Jahr mit dem erfolg­rei­chen Buch „Wie mei­ne Groß­mutter ihr ICH ver­lor“, das aus ihren per­sön­li­chen Erfah­run­gen her­aus ent­stand.



Vor­trag über das Krank­heits­bild der Fron­to­tem­po­ra­len Demenz

Am Mitt­woch, 25. Janu­ar 2023 von 18.30 bis 20.00 Uhr refe­riert sie in einer Online-Ver­an­stal­tung der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken über das Krank­heits­bild der Fron­to­tem­po­ra­len Demenz. Die­se Form der Demenz wird ver­ur­sacht durch das Abster­ben von Ner­ven­zel­len im Stirn- und Schlä­fen­lap­pen des Gehirns und resul­tiert in erster Linie in Ver­än­de­run­gen der Per­sön­lich­keit und des Sozi­al­ver­hal­tens. Im Anschluss erläu­tern die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Fach­stel­le Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten für Betrof­fe­ne wie zum Bei­spiel bestehen­de Grup­pen­tref­fen für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge. Zudem stel­len sie das neue Ange­bot einer Online-Ange­hö­ri­gen­grup­pe von Men­schen mit Fron­to­tem­po­ra­ler Demenz vor. Die­ses star­tet am Mitt­woch, 29. März 2023 mit dem ersten Tref­fen von 18.30 bis 20.00 Uhr.



Schu­lung für ehren­amt­lich täti­ge Einzelpersonen

Am Dienstag, 31. Janu­ar und Mitt­woch, 1. Febru­ar 2023, jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr bie­tet die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken die näch­ste Online-Schu­lung für zukünf­ti­ge ehren­amt­lich täti­ge Ein­zel­per­so­nen an. Inter­es­sier­te wer­den befä­higt, hil­fe­bedürf­ti­ge Men­schen ab Pfle­ge­grad 1 bei all­täg­li­chen Her­aus­for­de­run­gen zu unter­stüt­zen. Als Aner­ken­nung für ihre Tätig­keit erhal­ten sie eine Auf­wands­ent­schä­di­gung, die über den Ent­la­stungs­be­trag in Höhe von 125€ mit den Pfle­ge­kas­sen abge­rech­net wer­den kann. Nähe­res hier­zu ist unter www.einzelperson-bay​ern​.de nach­zu­le­sen.

Demenz­freund­li­che Musikveranstaltungen

Die drit­te Ver­an­stal­tung rich­tet sich an musi­ka­li­sche Akteure und Akteu­rin­nen, die demenz­freund­li­che Zuhör- oder Mit­mach­kon­zer­te und ande­re musi­ka­li­sche Aktio­nen in Ober­fran­ken anbie­ten möch­ten. Die Online-Ver­an­stal­tung fin­det am Mitt­woch, 15. Febru­ar 2023 von 17.00 bis 18.00 Uhr statt. Im Nach­gang erhal­ten die Teil­neh­men­den einen Weg­wei­ser zur Gestal­tung demenz­sen­si­bler Musik­an­ge­bo­te sowie bei Bedarf indi­vi­du­el­le Bera­tung.



Anmel­dun­gen und Nach­fra­gen rich­ten Sie bit­te an die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken unter 0951 / 85 512 oder info@demenz-pfle­ge-ober​fran​ken​.de.