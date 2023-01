Bekannt­ma­chung

Am Don­ners­tag, 19.01.2023, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kir­ch­ahorn, Kir­ch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt.

Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Vor­stel­lung des Kon­zep­tes für die Steue­rung des Aus­baus von Pho­to­vol­ta­ik­Frei­flä­chen­an­la­gen auf dem Gebiet der Gemein­de Ahorn­tal durch die Ener­gie­agen­tur Nordbayern Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der letz­ten öffent­li­chen Sit­zung des Gemein­de­ra­tes vom 01.12.2022 Bau­an­trag; Neu­bau einer Dop­pel­ga­ra­ge mit Über­da­chung als Ener­gie­dach zum Bestand auf der Fl​.Nr. 1332/3 der Gemar­kung Kirchahorn Antrag auf Vor­be­scheid; Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses mit 1,5 Voll­ge­schos­sen und einem Knie­stock von 2,15 m sowie einer Dop­pel­ga­ra­ge auf der Fl​.Nr. 347/9 der Gemar­kung Körzendorf Antrag auf Vor­be­scheid; Umbau und Umnut­zung einer Lager­hal­le in eine Wohn­ein­heit und Errich­tung einer Dop­pel­ga­ra­ge auf der Fl​.Nr. 27 der Gemar­kung Poppendorf Antrag auf Vor­be­scheid; Errich­tung einer Trakt­or­ga­ra­ge auf der Fl​.Nr. 430/8 der Gemar­kung Freiahorn Antrag auf Vor­be­scheid; Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses mit Dop­pel­ga­ra­ge auf der Fl​.Nr. 332/14 der Gemar­kung Reizendorf Fest­set­zung der Hebe­sät­ze für die Grund- und Gewer­be­steu­er für das Jahr 2023 Neu­er­lass einer Sat­zung über Auf­wen­dungs- und Kosten­er­satz für Ein­sät­ze und ande­re Lei­stun­gen gemeind­li­cher Feuerwehren Bestel­lung von Feld­ge­schwo­re­nen nach Art. 11 Abs. 3 Satz 3 des Geset­zes über die Abmar­kung der Grundstücke Bestel­lung des Mit­glie­des in die Ver­bands­ver­samm­lung des Was­ser­zweck­ver­ban­des zur Was­ser­ver­sor­gung der Wiesentgruppe Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.