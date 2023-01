Fach­vor­trä­ge und Exkur­si­on für Gartenfreunde

Der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Bay­reuth bie­tet in Koope­ra­ti­on mit dem Kreis­fach­be­ra­ter des Land­krei­ses Bay­reuth die­ses Jahr wie­der die Gar­ten­pfle­ger­aus­bil­dung an. Das The­ma in die­sem Jahr ist „Gärt­nern für die Zukunft“. An drei Vor­trags­aben­den in der Gast­stät­te Tier­zucht­klau­se, Adolf-Wäch­ter-Str. 9 in Bay­reuth, jeweils ab 19 Uhr, und einem Exkur­si­ons­tag wird den Teil­neh­mern wert­vol­les Fach­wis­sen zu gar­ten­bau­li­chen The­men vermittelt.

Start ist am 1. Febru­ar mit dem Vor­trag „Gesun­der Boden – die Grund­la­ge für gesun­de Pflan­zen“ von Fried­helm Haun, am 8. Febru­ar refe­riert Kreis­fach­be­ra­ter Felix Meß­ber­ger zum The­ma „Bewäs­se­rung im Gar­ten“ und im Vor­trag von Vero­ni­ka Hart­mann am 15. Febru­ar geht es um „Unkraut – Bei­kraut – Wild­kraut“. Den Abschluss der Aus­bil­dung bil­det die Exkur­si­on am 11. Juli zum The­ma „Typi­sche Gar­ten-Wild­pflan­zen ent­decken“ am Lin­den­hof in Bay­reuth. Dort wird erkun­det, wel­che Pflan­zen typi­scher­wei­se wild in Gär­ten zu fin­den sind.

Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich. Der Unko­sten­bei­trag für Mit­glie­der von Obst und Gar­ten­bau­ver­ei­nen beträgt 15 Euro, für Nicht­mit­glie­der 20 Euro. Es kön­nen auch ein­zel­ne Aben­de besucht wer­den – die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt dann jeweils 5 Euro.

Anmel­dun­gen nimmt Felix Meß­ber­ger, Kreis­fach­be­ra­ter für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge des Land­krei­ses Bay­reuth, unter der Tele­fon­num­mer 0921 728381 oder per E‑Mail unter der Adres­se felix.​messberger@​lra-​bt.​bayern.​de entgegen.

Mitt­woch, 01.02.2023

19.00 Uhr – 21:30 Uhr: „Gesun­der Boden – die Grund­la­ge für gesun­de Pflanzen“

Boden­pfle­ge ist nicht nur Dün­gung. Boden­pro­ben zei­gen die Über­ver­sor­gung der letz­ten Jah­re. Kom­post muss vor­sich­tig ver­wen­det wer­den; För­de­rung des Bodenlebens.

Refe­rent: Fried­helm Haun, ehe­ma­li­ger Kreis­fach­be­ra­ter Kulmbach

Ort: Tier­zucht­klau­se, Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 9, 95447 Bayreuth

Mitt­woch, 08.02.2023

19.00 Uhr – 21.30 Uhr: „Bewäs­se­rung im Garten“

Was­ser ist die Grund­la­ge allen Lebens auf der Erde. Ein spar­sa­mer Umgang mit die­ser kost­ba­ren Res­sour­ce ist unver­zicht­bar. Wie gehen wir mit Was­ser um? Wie kön­nen wir in unse­rem Gar­ten dazu bei­tra­gen es best­mög­lich und effi­zi­ent zu nutzen?

Refe­rent: Felix Meß­ber­ger, Kreis­fach­be­ra­ter Bayreuth

Ort: Tier­zucht­klau­se, Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 9, 95447 Bayreuth

Mitt­woch, 15.02.2023

19.00 Uhr – 21.30 Uhr: „Unkraut – Bei­kraut – Wildkraut“

Ler­nen Sie die Pflänz­chen ken­nen, die beschlos­sen haben, es sich in Ihrem Gar­ten gemüt­lich zu machen! Wel­che kön­nen beden­ken­los blei­ben? Wel­chen soll­te man doch lie­ber Ein­halt gebie­ten? Und wel­che kön­nen direkt vom Beet auf den Tel­ler? Und dann ist da natür­lich noch die Sache mit der Arten­viel­falt und der Rol­le im Ökosystem.

Refe­ren­tin: Vero­ni­ka Hart­mann, Kräuterpädagogin

Ort: Tier­zucht­klau­se, Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 9, 95447 Bayreuth

Diens­tag, 11.07.2023

18.30 Uhr – 21.30 Uhr: „Typi­sche Gar­ten-Wild­pflan­zen entdecken“

Wir erkun­den gemein­sam die Pflan­zen, die typi­scher­wei­se wild in Gär­ten zu fin­den sind. Wie sehen sie aus? Wie erken­ne ich die ver­schie­de­nen Arten ein­deu­tig? Wel­che Pflan­zen sind ess­bar und wie schmecken sie?

Ort: Lin­den­hof Bay­reuth, Karo­li­nen­reu­ther Str. 58, 95448 Bayreuth

Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich. Anmel­dun­gen bit­te an Felix Meß­ber­ger, KFB Land­kreis Bay­reuth: felix.​messberger@​lra-​bt.​bayern.​de

Die Gar­ten­pfle­ger­aus­bil­dung ist kosten­pflich­tig. Für alle vier Aben­de wird eine Gebühr von 15,00 € für Mit­glie­der eines OGVs und 20€ für Nicht­mit­glie­der erho­ben. Es kön­nen auch ein­zel­ne Aben­de besucht wer­den. Gebühr pro Abend 5,00 €. In der Tier­zucht­klau­se wer­den war­me Spei­sen und Geträn­ke angeboten.