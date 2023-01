Die The­men der Sendung:

Aus­ver­kauf: Wert­holz­ver­stei­ge­rung im Fran­ken­wald (Hofheim/​Unterfranken)

Chri­stof Kör­ner bei Teu­schnitz im Land­kreis Kro­nach fällt mit sei­nem Sohn die letz­ten von den Vor­fah­ren gea­ste­ten Wert­holz­fich­ten, die der Bor­ken­kä­fer noch nicht geschä­digt hat. „Sah­ne­häub­chen“ nennt der Wald­be­sit­zer die schön gewach­se­nen Fich­ten, die sein Urgroß­va­ter gepflanzt hat. Bei einer Ver­stei­ge­rung möch­te er einen guten Erlös für die mäch­ti­gen Stäm­me erzie­len. Säge­werks­be­sit­zer, Fur­nier­wer­ke und sogar Instru­men­ten­bau­er bie­ten für Wert­holz-Fich­ten, die durch die Kli­ma­kri­se und den Schäd­lings­be­fall im Fran­ken­wald zur Rari­tät werden.

Sport­lich und schick: Anzü­ge für Musi­ker (Zirndorf/​Mittelfranken)

Orche­ster­mu­si­ker sind bei Kon­zer­ten voll gefor­dert. Da kommt man schnell ins Schwit­zen im dicken Woll­frack. Das hat Chri­sti­ne Barth-Dar­kow erkannt und nach inten­si­ven Gesprä­chen mit den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern und der Bam­ber­ger Fir­ma Greiff einen Frack aus ultra-leich­tem Mate­ri­al ent­wor­fen. Die Man­schet­ten zum raus­knöp­fen sind paten­tiert. Die dehn­ba­ren Ein­sät­ze unter den Ach­seln auch. Und dazu ist der neue Frack pro­blem­los in der Wasch­ma­schi­ne zu rei­ni­gen. Rund 425 Euro koste­tet das gute Stück und liegt damit unge­fähr beim Preis für einen guten, her­kömm­li­chen Frack.

Es wer­de Licht!: Later­nen­samm­lung im Frei­land­mu­se­um Bad Winds­heim (Bad Winds­heim, Mittelfranken)

Das Frei­land­mu­se­um Bad Winds­heim bear­bei­tet gera­de vie­le leuch­ten­de Neu­zu­gän­ge: Knapp 400 Lam­pen, Later­nen und Leuch­ten wer­den inspi­ziert, restau­riert und mög­lichst auch zum Leuch­ten gebracht – vom klei­nen Ker­zen­hal­ter bis zur gro­ßen gas­be­trie­be­nen Bahn­leuch­te. Das Muse­um hat die Lam­pen­samm­lung des Nürn­ber­ger Samm­lers Fritz Kastl über­nom­men. Wenn alle Lam­pen und Leuch­ten gete­stet und archi­viert sind, plant das Muse­um auch eine eige­ne Aus­stel­lung nur über die­se Samm­lung. Bis dahin wird immer wie­der mal der ein oder ande­re leuch­ten­de Schatz in lau­fen­de Prä­sen­ta­tio­nen integriert.

Muse­um oder Müll?: Was wird aus Pri­vat­samm­lun­gen (Würzburg/​Unterfranken)

Seit 50 Jah­ren sam­melt der Würz­bur­ger Wil­li Dür­na­gel wert­vol­le Bücher, Zeich­nun­gen und Sti­che, alles über sei­ne Hei­mat­stadt. Der ehe­ma­li­ge Post­be­am­te sorgt und fragt sich, wie es mit sei­nen Schät­zen lang­fri­stig wei­ter­ge­hen soll.

Die Mut­ma­che­rin: zu Besuch bei Schwe­ster Tere­sa (Wei­sen­dorf; Hannberg/​Mittelfranken)

Sie war schon zu Gast in Quiz-Shows, schreibt Musi­cals und Bücher, stand auch schon mal in vol­ler Ordens­tracht auf dem Skate­board. Nah dran sein und, wenn nötig, Trost und Zuver­sicht spen­den – das Bedürf­nis hat Schwe­ster Tere­sa immer. Selbst, als sie schwer krank war, macht sie ihr Schick­sal öffent­lich, um ande­ren Betrof­fe­nen Mut zu machen.

Unser Faschings­rät­sel: Kar­ten für Veits­höch­heim zu gewin­nen (Veitshöchheim/​Unterfranken)

Die „Fran­ken­schau“ ver­lost in der Sen­dung live zwei Kar­ten für die „Fast­nacht in Fran­ken“ am 10. Febru­ar in den Main­fran­ken­sä­len in Veitshöchheim.

