Sich im Not­fall selbst ver­tei­di­gen zu kön­nen, gibt einem im All­tag ein siche­res Gefühl.

Das ist das Ziel des neu­en Ange­bo­tes, das der Kin­der­schutz­bund Bam­berg in Zusam­men­ar­beit mit dem erfah­re­nen Trai­ner Rai­ner Schmee Müt­tern mit ihren Teen­agern macht. Sowohl Kin­der als auch Erwach­se­ne kön­nen jeder­zeit ler­nen, wie sie sich in gefähr­li­chen Situa­tio­nen ver­hal­ten soll­ten. In dem Kurs geht es nicht nur dar­um, unter­schied­li­che Tech­ni­ken der Selbst­ver­tei­di­gung zu erler­nen, son­dern auch dar­um, sich der eige­nen Stär­ke bewusst zu wer­den, poten­ti­ell gefähr­li­che Situa­tio­nen zu erken­nen und die­sen noch bevor es zu einer Eska­la­ti­on kommt aus dem Weg zu gehen und Mut zur Selbst­be­haup­tung zu ent­wickeln. Außer­dem wird durch vie­le Part­ner­übun­gen das Eltern-Kind-Ver­trau­en gestärkt.

Der Kurs fin­det 04.02.2023 und am 11.02.2023 jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Turn­hal­le der Hugo-von-Trim­berg-Schu­le in Bam­berg statt. Der Teil­neh­mer­bei­trag pro Mut­ter-Teen­ager-Duo beläuft sich auf 50 Euro. Bei finan­zi­el­len Schwie­rig­kei­ten, wen­den Sie sich ver­trau­ens­voll an uns. Anmel­dun­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen über dksb@​kinderschutzbund-​bamberg.​de oder 0951/28192.