Am Frei­tag, den 13. Janu­ar 2023 lädt die Kul­tur-Initia­ti­ve Bad Staf­fel­stein ganz herz­lich zu einem geschicht­li­chen Vor­trag in der Alten Dar­re ein, bei dem es um die all­ge­mein wenig bekann­ten Ver­hält­nis­se in unse­rer Gegend im frü­hen Mit­tel­al­ter geht:

Unter Karl dem Gro­ßen erfolg­te vor mehr als 1200 Jah­ren. Die syste­ma­ti­sche Kolo­ni­sa­ti­on und herr­schaft­li­che Durch­drin­gung der ost­frän­ki­schen Reichs­ge­bie­te. Zu den Maß­nah­men der Erschlie­ßung zäh­len der Aus­bau eines Stra­ßen­net­zes, die Grün­dung von Sied­lun­gen und die Urbar­ma­chung des Lan­des für Wirt­schafts­flä­chen. Zur Siche­rung des Lan­des und der Kon­trol­le der Han­dels- und Ver­kehrs­we­ge wur­den Bur­gen ange­legt. Im Zuge der Chri­stia­ni­sie­rung der noch teil­wei­se heid­ni­schen Bevöl­ke­rung ent­stan­den frü­he Kir­chen­bau­ten. Zu den sicher­sten Bele­gen für den mas­si­ven karo­lin­gi­schen Lan­des- aus­bau in Nord­ost­bay­ern zäh­len die soge­nann­ten „karo­lin­gisch-otto­ni­schen Rei­hen­grä­ber­fel­der“ mit ihrem typi­schen Grab­in­ven­tar. Der Refe­rent wird ver­su­chen anhand ein­zel­ner Bei­spie­le Ein­blicke zu geben in poli­ti­sche und kul­tu­rel­le Ent­wick­lun­gen die unse­re Regi­on nach­hal­tig beein­flusst haben.

Der Ein­tritt für die KIS-Ver­an­stal­tung ist frei; die Alte Dar­re wird um 19.00 Uhr geöffnet.