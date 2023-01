In Elt­mann wer­den die Kar­ten neu gemischt

VCE will gegen Regens­burg den Grund­stein für den Wie­der­auf­stieg legen

Nach einer nahe­zu makel­lo­sen Vor­run­de in der Drit­ten Liga Ost star­tet der VC Elt­mann mit vol­ler Punk­teaus­beu­te und einer per­fek­ten Aus­gangs­la­ge in die Auf­stiegs­run­de. Zum Auf­takt emp­fan­gen die Unter­fran­ken die Donau Vol­leys aus Regens­burg, die sich in ihrer Staf­fel gegen eine star­ke Kon­kur­renz durch­set­zen konn­ten und sich somit zurecht einen Platz in der Final­run­de sicher­ten. Blickt man vor Spiel­be­ginn auf die Tabel­le, so ist die Fra­ge nach der Favo­ri­ten­rol­le den­noch rela­tiv schnell beant­wor­tet. „Wir haben uns durch eine star­ke Vor­run­de eine super Aus­gangs­la­ge erspielt und Regens­burg hat schon jetzt neun Punk­te Rück­stand auf­zu­ho­len. Wir wol­len unser Momen­tum nut­zen und dafür sor­gen, dass wir den Vor­sprung auf die Donau Vol­leys wei­ter aus­bau­en und außer­dem den Druck auf die Kon­kur­renz erhö­hen. Wenn wir am Wochen­en­de die vol­le Punkt­zahl vor hei­mi­schen Publi­kum ein­fah­ren, haben wir schon jetzt min­de­sten sechs Punk­te Vor­sprung auf den näch­sten Ver­fol­ger und kön­nen ein wei­te­res Signal an die Kon­kur­renz sen­den.“, zeigt sich Coach Kranz gewohnt selbstbewusst.

Wie aus­sa­ge­kräf­tig die Punkt­zahl aus der Vor­run­de letz­ten Endes ist, weiß in Elt­mann jedoch kei­ner so wirk­lich. Genau des­halb möch­te man trotz der gran­dio­sen Vor­run­de kei­nes der Teams unter­schät­zen oder eines der direk­ten Duel­le auf die leich­te Schul­ter neh­men. „Natür­lich könn­te man auf­grund der aktu­el­len Tabel­len­si­tua­ti­on den­ken, dass wir der kla­re Favo­rit sind. Aller­dings wis­sen wir momen­tan nicht um die Stär­ke der Kon­kur­renz aus der ande­ren Staf­fel und müs­sen jeden der Geg­ner ernst neh­men und mit vol­lem Fokus in die Run­de star­ten. Ich den­ke, dass die ande­re Vor­run­de deut­lich aus­ge­gli­che­ner war und die Teams sich somit gegen­sei­tig die Punk­te abge­nom­men haben. Das ist jetzt erst­mal klas­se für uns, heißt aber mit Blick auf den Aus­gang der Sai­son noch abso­lut gar nichts.“, bremst Kapi­tän Engel die Eupho­rie ein wenig.

Eini­ges an Mut und Zuver­sicht soll­te dem VC Elt­mann zudem die Lei­stung vom ver­gan­ge­nem Wochen­en­de machen. Beim direk­ten Ver­gleich mit den bei­den Lokal­ri­va­len aus Ham­mel­burg und Schwaig, die bei­de eine Klas­se höher in der zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga auf Punk­te­jagd gehen, ver­kauf­te man sich tap­fer und konn­te durch eine star­ke Lei­stung viel Selbst­ver­trau­en tan­ken. „Wir haben es geschafft, die bei­den Mann­schaf­ten an den Ran­de einer Nie­der­la­ge zu brin­gen und durch eine star­ke und aus­ge­gli­che­ne Mann­schafts­lei­stung gezeigt, was wir kön­nen. Natür­lich war das „nur“ ein Vor­be­rei­tungs­tur­nier und wir soll­ten die Ergeb­nis­se nicht über­be­wer­ten. Den­noch hat man gese­hen, was in uns steckt und wir im Stan­de sind zu lei­sten. Wenn wir die Lei­stung nun auch gegen die direk­ten Kon­kur­ren­ten abru­fen kön­nen, wird es jedes Team schwer haben, uns zu besie­gen.“, resü­miert Rou­ti­nier Rich­ter die Lei­stung vom ver­gan­ge­nem Wochenende.

Anpfiff zum ersten Spiel der ent­schei­den­den Auf­stiegs­run­de ist am Sams­tag wie gewohnt um 19:30 Uhr. Wie zum Jah­res­en­de hofft der VC Elt­mann erneut auf die laut­star­ke Unter­stüt­zung der eige­nen Fans. „Natür­lich ist es ein Vor­teil für uns, vor eige­nem Publi­kum in die fina­le Pha­se zu star­ten. Wir freu­en uns über jeden Zuschau­er und ver­las­sen uns natür­lich wie immer auf den Sup­port unse­rer Cheer­lea­der und der Vol­ley­ball­freun­de Elt­mann. Soll­te dem ein oder ande­rem Spie­ler der letz­te Moti­va­ti­ons­schub feh­len, wer­den unse­re Fans schon wie­der dafür sor­gen, dass jeder das letz­te Biss­chen aus sich raus­holt, damit wir am Schluss wie­der zusam­men die näch­sten Punk­te fei­ern kön­nen.“, freut sich Mit­tel­blocker Max Kes­sel auf den Start in das neue Jahr.