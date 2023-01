Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Audi Fah­rer fährt unter Alkoholeinfluss

COBURG. In der Nacht zum Don­ners­tag kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zi­sten einen 41-jäh­ri­gen Auto­fah­rer der unter Alko­hol­ein­fluss im Cobur­ger Stadt­ge­biet unter­wegs war.

Bei der Kon­trol­le am Don­ners­tag um 2 Uhr in der Hut­stra­ße zeig­te der Alko­mat einen Wert von 0,94 Pro­mil­le an. Für den Audi Fah­rer war die Fahrt damit zu Ende. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt. Die Poli­zei ermit­telt wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Ertapp­te Laden­die­be flüch­ten unerkannt

EBERS­DORF BEI COBURG, LKR. COBURG. Kos­me­ti­ka und Par­füm im Gesamt­wert von 37 Euro klau­ten am Mitt­woch­nach­mit­tag zwei bis­lang unbe­kann­te Laden­die­be aus einer Dro­ge­rie in der Frohn­la­cher Straße.

Um 13:10 Uhr wur­den Mit­ar­bei­te­rin­nen auf zwei Män­ner im Alter zwi­schen 45 und 50 Jah­ren auf­merk­sam, die ver­such­ten, mit den Kos­me­ti­ka und dem Par­fum ohne zu zah­len das Laden­ge­schäft zu ver­las­sen. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen spra­chen dar­auf­hin die Die­be auf den Dieb­stahl an. Bei­de ergrif­fen die Flucht und konn­ten auch im Zuge der Fahn­dung nicht mehr auf­ge­grif­fen wer­den. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Ladendiebstahls.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Sharan-Fah­rer gibt Füh­rer­schein ab

Küps: Ein 35-jäh­ri­ger VW-Fah­rer wird sich dem­nächst wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müs­sen. Der Beschul­digt war Mitt­woch­nacht gegen 23:40 Uhr mit sei­nem Sharan in Johan­nis­thal unter­wegs gewe­sen und von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und kon­trol­liert wor­den. Wäh­rend der Kon­trol­le räumt der Fah­rer ein, meh­re­re Bie­re getrun­ken zu haben. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,14 Pro­mil­le. Der VW-Fah­rer muss­te mit zur Blut­pro­be ins Kran­ken­haus. Außer­dem stel­len die Beam­ten sei­nen Füh­rer­schein sicher.

Kon­troll­ak­ti­on der Kro­nacher Poli­zei: Fahr­rad und Dro­gen sichergestellt

Weißenbrunn/​Markt­ro­dach: Kräf­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach führ­ten anläss­lich des aktu­el­len Ver­kehrs­si­cher­heits­kon­zepts „2030“ am Mitt­woch­nach­mit­tag Dro­gen- und Alko­hol­kon­trol­len in Wei­ßen­brunn und Markt­ro­dach durch. Die von den Poli­zei­be­am­ten initi­ier­te Kon­troll­ak­ti­on stieß bei den rund 60 kon­trol­lier­ten Ver­kehrs­teil­neh­mern auf brei­tes Ver­ständ­nis. Eines der Haupt­zie­le ist und war die Redu­zie­rung der Ver­kehrs­un­fäl­le unter Ein­fluss von Rausch­mit­teln und Alko­hol. Erfreu­li­cher­wei­se gab es aus Sicht der Ord­nungs­hü­ter in die­sem Zusam­men­hang kei­ne Beanstandungen.

Die durch­wegs posi­ti­ve gese­he­ne Akti­on nahm jedoch für einen 31-jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis Kro­nach kein gutes Ende. Der amts­be­kann­te Beschul­dig­te war in Markt­ro­dach mit einem Fahr­rad ohne Licht unter­wegs und wur­de des­halb ange­hal­ten und kon­trol­liert. Der Beschul­dig­te räum­te auf Nach­fra­ge ein, Betäu­bungs­mit­tel bei sich zu haben. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung kamen meh­re­re Klein­packun­gen Cry­s­tal zum Vor­schein. In Bezug auf das von ihm mit­ge­führ­te Fahr­rad gab der Mann an, die­ses von einem Bekann­ten aus­ge­lie­hen zu haben. Da die Beam­ten erheb­li­che Zwei­fel an der Geschich­te des Man­nes hat­ten, wur­de das Fahr­rad bis zur fina­len Klä­rung der Eigen­tums­ver­hält­nis­se eben­falls sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Pkw mut­wil­lig beschädigt

KULM­BACH. Am Mitt­woch, den 11.01.2023, wur­de in der Fried­hofstra­ße in Kulm­bach, im Bereich der Schräg­park­plät­ze nahe des Fried­hofs, im Tat­zeit­raum zwi­schen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr, ein Fahr­zeug beschä­digt. Hier­bei wur­de an einem blau­en Sko­da Fabia die hin­te­re, rech­te Sei­ten­schei­be, ver­mut­lich mut­wil­lig, ein­ge­schla­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren Hun­dert Euro.

Hin­wei­se zur Klä­rung des Fal­les nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/6090 entgegen.