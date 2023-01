Die Jugend­feu­er­wehr Kir­cheh­ren­bach sam­melt heu­er wie­der alle aus­ge­dien­ten Christ­bäu­me in der Gemein­de ein. Am Sams­tag, 14. Janu­ar, ab 9 Uhr, star­tet der Feu­er­wehr-Nach­wuchs. Wer sei­nen Baum los­wer­den will, muss ihn ein­fach nur sicht­bar (ohne Weih­nachtsschmuck) auf sei­nem Grundstück/​an der Stra­ße able­gen. Die Jugend­li­chen freu­en sich über eine Spen­de, mit der unter ande­rem wie­der ein sozia­les Pro­jekt unterstützt wird.