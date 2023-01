Das Pal­lia­tiv­zen­trum in Bam­berg ist seit Jah­ren ein Ort, an dem sich schwer kran­ke Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten und die ihnen Nahe­ste­hen­den auf­ge­ho­ben füh­len dür­fen. Dr. Eva Nie­ßen hat im Juli 2022 als Chef­ärz­tin die ärzt­li­che Lei­tung des Pal­lia­tiv­zen­trums über­nom­men. In einem Gesprächs­abend am Mi., 25. Janu­ar 2023 um 19 Uhr in der Hospiz-Aka­de­mie Bam­berg, Loben­hof­fer­stra­ße 10, gibt sie Inter­es­sier­ten Ant­wor­ten auf die Fra­ge „Lebens­qua­li­tät im Ster­be­pro­zess – wie soll das gehen?“. Der Gesprächs­abend ist kostenfrei.

Info­abend über die ehren­amt­li­che Hospizarbeit

Hospiz­ver­ei­ne beglei­ten Schwer­kran­ke, Ster­ben­de, Trau­ern­de und Zuge­hö­ri­ge. Wer Inter­es­se hat, sich in die­sem Bereich ehren­amt­lich zu enga­gie­ren, bekommt beim Schnup­pe­r­a­bend am Mo., 30. Janu­ar 2023 um 19 Uhr in der Hospiz-Aka­de­mie Bam­berg, Loben­hof­fer­stra­ße 10, einen Ein­blick. Unter dem Mot­to „Die Hospiz­be­we­gung stellt sich vor – Schnup­pe­r­a­bend für die Hospizmitarbeiter*innen-Ausbildung“ berich­ten Vor­stands­mit­glie­der und Ehren­amt­li­che des Hospiz­ver­eins Bam­berg über die Hospi­z­id­ee und ihre Arbeit. Sie klä­ren Fra­gen zum ehren­amt­li­chen Dienst an Schwerst­kran­ken und ihren Ange­hö­ri­gen, schil­dern die Anfor­de­run­gen für eine mög­li­che Mit­ar­beit und unter­stüt­zen Inter­es­sier­te bei der Ent­schei­dung, ob sie sich in der Hospiz­be­glei­tung ein­brin­gen möch­ten. Der Infor­ma­ti­ons­abend ist kostenfrei.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen und Anmel­de­mög­lich­keit zu allen Ver­an­stal­tun­gen unter www​.hospiz​-aka​de​mie​.de, kontakt@​hospiz-​akademie.​de oder tele­fo­nisch unter 0951 9550722.