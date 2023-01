Die Rück­run­de der Bas­ket­ball Bay­ern­li­ga Nord star­tet für den ATS Kulm­bach mit einem Aus­wärts­spiel gegen die TG Würz­burg 2. Konn­te man die Würz­bur­ger im Heim­spiel deut­lich mit 82:63 schla­gen, so muss Coach Jung­bau­er nach der Knie­ver­let­zung von Felix Pietsch und dem Aus­lands­auf­ent­halt von Leo­nard Mit­chell alle Kräf­te des Ver­eins mobi­li­sie­ren, um am Sams­tag eine schlag­kräf­ti­ge Mann­schaft stel­len zu kön­nen. Zwar ste­hen die Gast­ge­ber aus Würz­burg mit einem Sieg und sechs Nie­der­la­gen am unte­ren Ende der Tabel­le, aber die Kulm­ba­cher Per­so­nal­sor­gen und die Fra­ge nach dem Rhyth­mus kön­nen eine gan­ze neue Par­tie ausmachen.

ATS Kulm­bach: Moritz Gareis, Tim Koths, Niklas Jung­bau­er, Ramon Arlt, Alex Schwabenland

Fol­gen­de Spie­le sind am Wochen­en­de (alle auswärts):

Sams­tag

U12 15.30 Uhr in Weidenberg

Her­ren 2 17.00 Uhr in Weismain

Her­ren 1 17.45 Uhr in Würzburg

Sonn­tag