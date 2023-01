18. ERLAN­GER LACHNACHT

DO., 12.01.2023 – 19 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Die Lach­Nacht – eine abwechs­lungs­rei­che Show mit vier Künst­lern und einem Mode­ra­tor. Die aus­ge­wähl­ten Künst­ler stam­men aus den Bereichen

Come­dy, Kaba­rett und Musik – jeder Künst­ler wird Sie etwa eine halbe

Stun­de begei­stern. Es erwar­tet Sie eine abend­fül­len­de und hei­te­re Mixed

Show, bei der Sie zu bür­ger­freund­li­chen Ein­tritts­prei­sen rich­tig gute

Künst­ler genie­ßen können.

Dies­mal mit: Bar­ba­ri Bava­rii; Tho­mas Kup­fer­schmidt, Ralf Win­kel­bei­ner, Chri­stoph Maul, Mode­ra­ti­on Atze Bauer

PHIL­IPP SCHAR­REN­BERG „REA­LI­TÄT FÜR QUEREINSTEIGER“

FR., 13.01.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

In die­sem klei­nen Per­sön­lich­keits­crash-Kurs der VHS (Vers-Humor-Schmie­de) legt der preis­ge­krön­te Kaba­ret­tist und

Büh­nen­dich­ter Phil­ipp Schar­ren­berg die Scheu­klap­pen ab, um hin­ter den scho(e)nenden Schlei­er zu schau­en. Mit quir­li­ger Krea­ti­vi­tät und

sprach­ver­spielt beweist er als Rea­li­täts­trai­ner, wie komisch und

erfri­schend es sein kann, den nack­ten Tat­sa­chen ins Auge zu sehen, bis

sie errö­ten. Dafür reimt, rappt, singt, liest und erzählt er, bis

sich Tache­les und Klar­text „Na, dann gute Nacht“ sagen. Ein

bis­sig-hei­te­rer Rea­li­ty­check für alle, die sich an ihrem Weltbild

satt­ge­se­hen haben!

AUS­VER­KAUFT: EVA KARL FAL­TER­MEI­ER „TAXI. UHR LÄUFT“

DO., 19.01.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Nicht immer wird man im Leben da abge­holt, wo man steht. Im Fal­le einer Taxi-Fahrt ist das natür­lich der schon so. Außer, man hat keine

Ahnung, wo man sich befin­det. Oder kein Geld. Doch manch­mal ist es im

Leben eben auch nicht so ein­fach, den eige­nen Stand­punkt zweifelsfrei

fest­zu­ma­chen. Weder emo­tio­nal, noch poli­tisch oder geo­gra­fisch. Und

manch­mal feh­len eben auch die nöti­gen Mit­tel. Eva Karl Faltermeier

fin­det her­aus, wo wir alle abge­holt wer­den wol­len, wohin die Fahrt geht

und was sie uns kostet. Eine amü­san­te Fahrt – durch die Irrun­gen des

Lebens – wäh­rend der jede Sekun­de zählt.

MAT­THI­AS MATU­SCHIK „GER­NE WIDER!““

Fr., 20.01.2023 – 20 Uhr, fif­ty-fif­ty Erlangen

„Ger­ne wider“ ist bereits das drit­te Solo-Pro­gramm von Matthias

Matu­schik. Und da ja bekannt­lich aller guten Din­ge drei sind, findet

sei­ne Art der Zuspit­zung, der Sezie­rung unan­ge­neh­mer The­men und seiner

unnach­ahm­li­chen Kunst, allen mög­li­chen Nich­tig­kei­ten kabarettistische

Züge zu ver­lei­hen, hier ihren ful­mi­nan­ten Höhe­punkt. Wenn „Ein­fach

mal dage­gen hal­ten!“ doch nur immer so bril­lant, lustig und gleichzeitig

geist­reich daher käme, wie hier: Wir alle wären mit Inbrunst „Ger­ne

wider“! Erle­ben Sie fein­ste Sati­re, dar­ge­bo­ten von einer Stim­me, die

keine(n) kalt lässt, und einem Mann, der den Besu­chern eigent­lich nur

zwei Mög­lich­kei­ten lässt: Ent­we­der ungläu­bi­ges Kopf­schüt­teln oder

ewi­ge Liebe!

Ste­phan Lucas „Über Opfer & Täter – True Crime – Live on Stage“

SA., 21.01.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Wie wird man zum Opfer eines Ver­bre­chens? Und wie zum Täter oder zur

Täte­rin? Wie lässt sich bei­des ver­hin­dern? Wah­re Geschich­ten, die uns

die Augen öffnen.

Tag­täg­lich berich­ten die Medi­en über grau­sa­me Ver­bre­chen. Und wir

fra­gen uns: Hät­te das auch mir pas­sie­ren kön­nen? Was muss geschehen,

dass ich zum Opfer einer Straf­tat wer­de? Und wie wird man zum Täter

oder zur Täte­rin?“ Wie kann ich mich und mei­ne Ange­hö­ri­gen schützen?

Ste­phan Lucas, einer der bekann­te­sten Straf­ver­tei­di­ger Deutsch­lands und

bekannt als stren­ger Staats­an­walt aus der TV-Show „Rich­ter Alexander

Hold“, berich­tet anschau­lich und trans­pa­rent von Fäl­len, die sich

tat­säch­lich zuge­tra­gen haben. Fäl­le, die Men­schen­le­ben zer­stört haben

– und die er alle per­sön­lich ver­han­delt hat. Von ihm erfährt das Publi­kum, wie aus bana­len All­tags­si­tua­tio­nen Ver­bre­chen wer­den kön­nen. Mit „Täter und Opfer“ prä­sen­tiert der Fach­an­walt für Straf­recht packen­de True Crime „live on sta­ge“. »Sei­ne Fäl­le fes­seln die Leser.« Die Welt

Ech­te Fäl­le vom ech­ten Straf­ver­tei­di­ger – ECH­TE True Crime – Live!

KAR­TEN FÜR DIE GAST­SPIE­LE SIND AN ALLEN BEKANN­TEN VOR­VER­KAUFS­STEL­LEN ERHÄLT­LICH, TELE­FO­NISCH UNTER 09131–24855 ODER UNTER WWW​.THEA​TERFI​F​YTFIF​TY​.DE