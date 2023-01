The World of Musicals in Heroldsbach

Nach den gro­ßen Erfol­gen der ver­gan­ge­nen Jah­re prä­sen­tiert „Reset Pro­duc­tion“ im Jahr 2023 THE WORLD OF MUSI­CALS end­lich wie­der live auf deut­schen Büh­nen – selbst­ver­ständ­lich mit neu­em und aktua­li­sier­tem Programm!

Die ein­zig­ar­ti­ge Musi­cal-Gala bie­tet die besten Songs aus 100 Jah­ren Musi­cal­ge­schich­te, unver­gess­li­che Hits aus Welt­erfol­gen wie DER KÖNIG DER LÖWEN, MAM­MA MIA, FRO­ZEN, EVI­TA, DAS PHAN­TOM DER OPER, LES MISE­RA­BLES, THE GREA­TEST SHOW­MAN, WE WILL ROCK YOU u.v.a. in einer gro­ßen, abend­fül­len­den Show. Nie war es ein­fa­cher, mit der gan­zen Fami­lie in Erin­ne­run­gen an gro­ße Musi­cal­mo­men­te zu schwel­gen – oder aber bis­her Ver­pass­tes neu für sich zu ent­decken. Und das, ohne in die Metro­po­len Lon­don oder New York rei­sen zu müssen!

Der Ver­an­stal­ter „Reset Pro­duc­tion“ aus Gera, bekannt als einer der weni­gen deut­schen Fami­ly Enter­tain­ment – Anbie­ter mit kom­plet­ten Show­kon­zep­ten aus einer Hand, setzt selbst­ver­ständ­lich dabei den­noch auf inter­na­tio­na­le Qua­li­tät: Die hoch­ka­rä­ti­ge, büh­nen­er­fah­re­ne Beset­zung besteht aus sechs bestens aus­ge­bil­de­ten natio­na­len und inter­na­tio­na­len Sän­ge­rin­nen und Sän­gern sowie einem pro­fes­sio­nel­len sechs­köp­fi­gen Tanz­ensem­ble. Bereits bei den ver­gan­ge­nen Tour­ne­en wur­de der Cast von Pres­se und Publi­kum hoch gelobt: „Ste­hen­de Ova­tio­nen!“ – „Durch­weg Lob für die Lei­stun­gen der Künst­ler!“ – „Ein fan­ta­sti­scher Abend!“ – „Ein Höhe­punkt nach dem ande­ren!“ lau­te­ten die Schlag­zei­len und Zuschauerreaktionen.

Moder­ne LED-Büh­nen­tech­nik und ori­gi­nal­ge­treue Kostü­me sor­gen für das pas­sen­de Ambi­en­te, in dem die Künst­ler live die Hits aus der Feder von Song­schrei­bern und Kom­po­ni­sten wie Leo­nard Bern­stein, Andrew Lloyd Web­ber, Elton John, Pete Town­s­hend von „The Who“, Björn Ulva­e­us und Ben­ny Ander­son von „Abba“, den Musi­kern von „Queen“ oder Phil Col­lins prä­sen­tie­ren. Natür­lich darf ein Dis­ney-Block da nicht fehlen.

Roman­tik und Dra­ma, Gän­se­haut und gro­ße Emo­tio­nen – die „Fas­zi­na­ti­on Musi­cal“ ist seit Genera­tio­nen unge­bro­chen, sei es auf der Büh­ne oder auch im Kino. Die gesam­te Viel­falt die­ser Kunst­form live, direkt vor der Haus­tür und für den Preis nur eines Tickets anzu­bie­ten: Das ist das seit Jah­ren bun­des­weit erfolg­rei­che Kon­zept von THE WORLD OF MUSICALS.

The World Of Musicals

24.01.2023 um 19.30 Uhr

Hir­ten­bach­hal­le in Heroldsbach

Tickets

Tickets erhält­lich an allen bekann­ten VVK-Stel­len sowie direkt vom Ver­an­stal­ter unter 0365/5481830 und www​.worl​d​of​mu​si​cals​.de

Ermä­ßi­gun­gen: