Patrick Sche­der, Lucas Chru­bas­ik und die SpVgg Bay­reuth wer­den in Zukunft getrenn­te Wege gehen. Die Ver­trä­ge bei­der Pro­fi-Spie­ler wur­den heu­te Vor­mit­tag aufgelöst.

Lucas Chru­bas­ik wech­sel­te 2021 von der DJK Vil­z­ing zu der SpVgg Bay­reuth. In der Regio­nal­li­ga Bay­ern kam der Mit­tel­stür­mer auf 27 Ein­sät­ze. Dabei traf er ins­ge­samt vier Mal. Zusätz­li­che Erfah­run­gen sam­mel­te der 23-Jäh­ri­ge im Bay­ern­po­kal. Sowohl in der ver­gan­ge­nen als auch die­se Sai­son kam er dort zum Ein­satz. Zu einem Ein­satz in der 3. Liga reich­te es aller­dings nicht.

Micha­el Born: „Für Lucas ist es der rich­ti­ge Weg. Bei der SpVgg Bay­reuth konn­te er wert­vol­le Erfah­run­gen sam­meln, die ihm sicher in der Zukunft zu Nut­ze kom­men. Wir bedan­ken uns bei Lucas für sei­nen Ein­satz und wün­schen ihm eine erfolg­rei­che Zeit.“ Auch Patrick Sche­der wird in die­sem Zuge die SpVgg Bay­reuth ver­las­sen. Der 20-Jäh­ri­ge ist erst vor einem hal­ben Jahr von der SpVgg Bay­reuth ver­pflich­tet wor­den. Damals kam der Young­ster aus Jena. Ins­ge­samt 39. Spiel­mi­nu­ten kämpf­te Sche­der für die erste Mann­schaft der SpVgg Bay­reuth. Mehr Spiel­erfah­rung sam­mel­te der Mit­tel­stür­mer in der Reser­ve­mann­schaft der SpVgg Bay­reuth. Dort kam er ins­ge­samt auf acht Einsätze.

„Patrick ist durch­aus ein talen­tier­ter Spie­ler, dem noch Spiel­pra­xis fehlt. Die­se wird er in ande­ren Ver­ei­nen bekom­men. Vie­len Dank für sei­nen Ein­satz für die Alt­stadt“, so Coach Tho­mas Kleine.