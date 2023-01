Das Gerücht mach­te zwar schon län­ger die Run­de, aber nun ist es offi­zi­ell: Der Pot­ten­stei­ner Bür­ger­mei­ster Ste­fan Früh­bei­ßer (CWU/UWV) ist Land­tags­kan­di­dat der Frei­en Wäh­ler in Stadt und Land­kreis Bay­reuth. Ein­stim­mig wur­de er im Peg­nit­zer Gast­haus „Gey­er“ von den 27 stimm­be­rech­tig­ten Dele­gier­ten zum direk­ten Land­tags­kan­di­da­ten der Frei­en Wäh­ler­ge­mein­schaft für die baye­ri­sche Land­tags­wahl im Herbst nomi­niert. Es ist eine klei­ne Sensation.

Der 53-jäh­ri­ge Pot­ten­stei­ner Bür­ger­mei­ster hat seit 2002 den Chef­ses­sel im Pot­ten­stei­ner Rat­haus inne, befin­det sich in der vier­ten Amts­pe­ri­ode und löste damals Die­ter Bau­ern­sch­mitt von der CSU als Bür­ger­mei­ster ab. Nun zieht es ihn nach Mün­chen. Falls Früh­bei­ßer in den Land­tag ein­zieht, muss in Pot­ten­stein eine neue Bür­ger­mei­ste­rin oder ein neue Bür­ger­mei­ster gewählt wer­den. Die Chan­cen für Früh­bei­ßer ste­hen nicht all­zu schlecht. Denn als Kom­mu­nal­po­li­ti­ker im Land­kreis Bay­reuth ist er weit­hin bekannt. Früh­bei­ßer ist einer der Land­rats­stell­ver­tre­ter, ist wei­te­rer Vize­prä­si­dent des ober­frän­ki­schen Bezirks­tags, Mit­glied des Lan­des­aus­schus­ses und Kreis­vor­sit­zen­der des Baye­ri­schen Gemein­de­tags, Vor­stands­mit­glied des Lan­des­ver­ban­des Länd­li­che Ent­wick­lung, Vor­sit­zen­der des Zweck­ver­bands Teu­fels­höh­le, seit 2008 auch Kreis­rat und er beklei­det seit lan­gem wei­te­re Ehren­äm­ter wie zum Bei­spiel im Ver­ein Natur­park Frän­ki­sche Schweiz – Fran­ken­ju­ra den Posten des Kas­siers. Früh­bei­ßer ist auch gebo­re­nes Mit­glied des Zweck­ver­band des Frän­ki­sche Schweiz Muse­ums. Die Liste sei­ner Ehren­äm­ter lie­ße sich noch wei­ter fort­setz­ten. Wie Früh­bei­ßer vor sei­ner Nomi­nie­rung als Land­tags­kan­di­dat beton­te, ken­ne er die Pro­ble­me der Kom­mu­nal­po­li­tik vor Ort aus dem ff. Die­se kön­ne er dann, falls er gewählt wür­de, im Land­tag auf kur­zem Wege klä­ren. Die ein­stim­mi­ge Wahl als Land­tags­kan­di­dat der Frei­en Wäh­ler sei für ihn ein „gro­ßer Auf­trag.“ Der Bay­reu­ther Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann (FW) wur­de bei einer Ent­hal­tung und drei Gegen­stim­men zum Direkt­kan­di­da­ten für den ober­frän­ki­schen Bezirks­tag nomi­niert. Ein­stim­mig nomi­niert für die Lan­des­li­ste zur Land­tags­wahl wur­de Tan­ja Scherm aus Spei­chers­dorf für die Frei­en Wäh­ler nomi­niert und für die Bezirks­tags­li­ste Frank Hoff­mann aus Bayreuth.