Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Rauch­mel­der ver­hin­dert Schlimmeres

Dank eines Rauch­mel­ders konn­te der Brand einer Matrat­ze gera­de noch recht­zei­tig bemerkt und gelöscht werden.

Am Diens­tag­nach­mit­tag wur­de Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei über einen Brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Eggen­reu­ther Weg informiert.

Die Feu­er­wehr fand in der ver­qualm­ten Woh­nung eine ange­brann­te Matrat­ze, die bereits abge­löscht war. Wie sich her­aus­stell­te wur­de Mit­be­woh­ner des 56- jäh­ri­gen Woh­nungs­in­ha­bers durch den Alarm eines Brand­mel­ders auf die bren­nen­de Matrat­ze auf­merk­sam und lösch­te das Feu­er bevor es sich wei­ter aus­brei­ten konn­ten. Eine Nach­ba­rin, die ins Trep­pen­haus trat, atme­te Rauch­gas ein und wur­de daher zur wei­te­ren Unter­su­chung vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik eigeliefert.

Der Woh­nungs­in­ha­ber, der mit einer bren­nen­den Ziga­ret­te ein­ge­schla­fen war und somit den Brand ver­ur­sacht hat, blieb durch das schnel­le Ein­grei­fen sei­nes Mit­be­woh­ners unverletzt.

Gegen den 46-Jäh­ri­gen Mann wird nun wegen fahr­läs­si­ger Brand­stif­tung ermit­telt. Zum Zeit­punkt des Brand­aus­bru­ches stand der Woh­nungs­in­ha­ber unter Alko­hol­ein­fluss, ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,16 Promille.

Auf gestoh­le­nem Fahr­rad unterwegs

Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de ein 37-jäh­ri­ger Rad­fah­rer des Dieb­stahls sowie des Dro­gen­be­sit­zes überführt.

Am Mitt­woch gegen 1:30 Uhr bemerk­te die Besat­zung eines Strei­fen­wa­gens einen Fahr­rad­fah­rer, der im Bereich der Stei­ger­wald­al­lee ohne Beleuch­tung unter­wegs war. Im Ver­lauf der Ver­kehrs­kon­trol­le erga­ben sich Hin­wei­se dar­auf, dass der 37-Jäh­ri­ge nicht der recht­mä­ßi­ge Eigen­tü­mer des Fahr­ra­des war.

Schließ­lich muss­te der Mann ein­räu­men, dass er das Moun­tain­bike kurz zuvor ent­wen­det hat­te. Wei­ter fan­den die Poli­zei­be­am­ten bei dem 37-jäh­ri­gen Erlan­ger noch gerin­ge Men­gen Crystal.

Die Beam­ten stell­ten das Betäu­bungs­mit­tel sowie das ent­wen­de­te Moun­tain­bike sicher.

Fahr­rad­fah­rer hat­te Dro­gen dabei und wur­de mit Haft­be­fehl gesucht

Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass gegen den kon­trol­lier­ten Fahr­rad­fah­rer ein Haft­be­fehl vorlag.

Beam­te der Erlan­ger Poli­zei kon­trol­lier­ten am Diens­tag, kurz nach 22 Uhr, im Bereich der Dech­sen­dor­fer Stra­ße einen 26-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer. Bei der Über­prü­fung sei­ner Per­so­na­li­en stell­te sich her­aus, dass gegen den Mann ein Haft­be­fehl der Staats­an­walt­schaft Trier vor­lag. Bei der Durch­su­chung des 26- Jäh­ri­gen fan­den die Poli­zei­be­am­ten noch eini­ge Gramm Marihuana.

Der 26-jäh­ri­ge Mann konn­te sei­ne Ver­haf­tung durch Bezah­len der Geld­stra­fe ver­hin­dern. Wegen des Betäu­bungs­mit­tel­be­sit­zes lei­te­ten die Poli­zei­be­am­ten ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen ihn ein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eckental/​Eschenau – Am Diens­tag, im Zeit­raum von 12:45 – 13.30 Uhr, kam es in der Dr.-OttoLeich-Straße 9 auf dem Park­platz des dor­ti­gen Ein­kauf­mark­tes zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Der Geschä­dig­te park­te sei­nen schwar­zen Pkw der Mar­ke BMW ord­nungs­ge­mäß um sei­ne Ein­käu­fe zu täti­gen. Als er zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, stell­te er an die­sem einen fri­schen Unfall­scha­den hin­ten rechts fest. Der bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel. 09131/760514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach – Turnerstraße

Am Mon­tag im Zeit­raum von 12:30 – 13:30 Uhr wur­de in der Tur­ner­stra­ße ein gepark­ter, blau­er Fir­men­trans­por­ter Mar­ke Ford, Typ Tran­sit auf der rech­ten Fahr­zeug­sei­te groß­flä­chig ver­kratzt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Um Hin­wei­se bit­tet die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel.09132/7809–0.

Heß­dorf- Staats­stra­ße 2259

Am Diens­tag gegen 19:45 Uhr kam es auf der Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Heß­dorf und Gro­ßen­see­bach zu einem Spie­gel­klat­scher im Begeg­nungs­ver­kehr. Der Geschä­dig­te war mit sei­nem schwar­zen Opel Cor­sa in Fahrt­rich­tung Gro­ßen­see­bach unter­wegs, als es zum Kon­takt mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeug kam. Der Außen­spie­gel wur­de durch den Anstoß kom­plett zer­stört; der Scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro. Der Unfall­be­tei­lig­te setz­te sei­ne Fahrt unver­mit­telt fort. Um Hin­wei­se bit­tet die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel.09132/7809–0.

Heß­dorf – Gewerbegebiet

Am Diens­tag zwi­schen 12:00 – 12:30 Uhr wur­de der, auf dem Aldi Park­platz im Gewer­be­ge­biet gepark­te PKW Mer­ce­des grau, hin­ten links ange­fah­ren und ein Sach­scha­den i.H.v ca. 5000,- Euro ver­ur­sacht. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laub­ter Wei­se vom Unfall­ort. Um Hin­wei­se bit­tet die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel.09132/7809–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Bezahlt aber Ware nicht geliefert

Eine 30 jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis ERH bestell­te sich Ende Dezem­ber im Inter­net auf einer Online-Han­dels­platt­form einen gebrauch­ten Kin­der­wa­gen für 700.- Euro. Im guten Glau­ben über­wies die Frau den Betrag, war­te­te jedoch bis­lang ver­geb­lich auf die Zulie­fe­rung der Ware. Nach­dem der Ver­käu­fer nun nicht mehr auf Anfra­gen reagier­te, erstat­te­te die Frau Anzei­ge bei der Poli­zei Höchstadt. Nun wird wegen des Betrugs ermit­telt. Infor­ma­tio­nen zu Straf­ta­ten im Inter­net und wie sie sich davor schüt­zen kön­nen, fin­den sie u.a. unter www​.poli​zei​.bay​ern​.de