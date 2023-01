Bereits 2020 soll­te der Markt­platz in Hall­stadt bereits eröff­net wer­den, die Pan­de­mie hat­te den Plan gehö­rig durch­kreuzt. Nun end­lich ist es soweit: Mit drei Kon­zer­ten und einem gro­ßen Fest für alle wird am Wochen­en­de vom 22. bis 25. Juni 2023 in Hall­stadt gefei­ert, mit und für die Hall­stadter Bevöl­ke­rung und alle, die dabei sein wol­len. Mit dabei sind Michl Mül­ler, die Spi­der Mur­phy Gang, Seba­sti­an Reich & Aman­da und ein bun­ter Abschluss-Abend am Sonn­tag. „Die enge Koope­ra­ti­on mit der Stadt Hall­stadt und unse­ren Part­nern und Spon­so­ren macht es uns nun mög­lich, die Eröff­nung des Markt­plat­zes doch noch im gro­ßen Rah­men zu fei­ern und somit einen wun­der­schö­nen neu­en Ver­an­stal­tungs­ort zu bespie­len“, freu­te sich Gaby Heyder vom Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg beim Pres­se­ge­spräch im Kulturboden.

Und Bür­ger­mei­ster Tho­mas Söder stimm­te mit ein: „In Koope­ra­ti­on mit dem Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg ver­an­stal­ten wir Ende Juni das gro­ße Hall­stadt Open Air. Es freut uns sehr, dass solch nam­haf­te Künstler:innen auf unse­rem Hall­stadter Markt­platz auf­tre­ten.“ Sowohl die Anwoh­ner als auch die anlie­gen­den Fir­men haben die lan­ge „Lei­dens­zeit“ der Innen­stadt­sa­nie­rung gedul­dig mit aus­ge­ses­sen und so gibt es nun allen Grund zum Fei­ern, fin­det Hall­stadts Bür­ger­mei­ster: „Unser Markt­platz hat sich von einer trost­lo­sen Auto­ab­stell­flä­che zu einer her­vor­ra­gen­den Ver­an­stal­tungs­flä­che gewan­delt. Das konn­ten wir bereits bei klei­ne­ren Events im ver­gan­ge­nen Jahr sehen.“, so Söder wäh­rend der Pressekonferenz.

Auch sei­tens der VR Bank Bam­berg, die als unmit­tel­bar ansäs­si­ger Spon­sor auch das Namens­recht an der Ver­an­stal­tung erwor­ben hat, gab es nur freu­di­ge Worte.

Vor­stands­vor­sit­zen­der Joa­chim Haus­ner berich­te­te: „Wir haben wäh­rend der Sanie­rung auch unse­re eige­ne Filia­le reno­viert und ver­schö­nert – das kön­nen wir nun end­lich auch in die­sem Rah­men mit einer brei­ten Öffent­lich­keit teilen“.

Als Ver­tre­ter der Künst­ler­zunft war zum Gespräch Bauch­red­ner Seba­sti­an Reich ein­ge­la­den, der mit sei­nem Nil­pferd Aman­da seit nun­mehr 12 Jah­ren die Büh­nen der Bun­des­re­pu­blik bereist – und der pas­se mit sei­ner char­man­ten Art her­vor­ra­gend in das Pro­gramm, so Gaby Heyder. Denn man habe in Hall­stadt wirk­lich tol­le, nah­ba­re Künst­ler auf der Büh­ne, „sozu­sa­gen die Künst­ler zum gemein­sam Blöd­sinn machen!“, bemerk­te sie mit einem Augenzwinkern.

Für die Durch­füh­rung der Ver­an­stal­tun­gen zeig­ten sich alle Betei­lig­ten guter Din­ge: orga­ni­sa­to­ri­sche Fra­gen konn­ten bereits mit allen Gewer­ken zur voll­sten Zufrie­den­heit der Ver­an­stal­ter geklärt wer­den. Kurz vor dem Vor­ver­kaufs­start muss­te sogar der kom­plet­te Bestuh­lungs­plan noch ein­mal gekippt wer­den, um Feu­er­wehr­zu­fahr­ten und Ret­tungs­we­ge regel­kon­form zu gewähr­lei­sten. Hand in Hand wur­de auch die­se Hür­de aus dem Weg geräumt, einem schö­nen Kon­zert­wo­chen­en­de steht nun also nichts mehr im Wege.

Tickets für die Ver­an­stal­tun­gen gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de . Für alle Kun­den der VR Bank gibt es einen Preis­vor­teil von 5€ in der Filia­le Hall­stadt (Markt­platz 17, 96103 Hall­stadt – nur für Kun­den der VR Bank Bam­berg­Forch­heim eG)

MICHL MÜL­LER | Ver­rückt nach Müller

22. Juni 2023, 20 Uhr

Michl Mül­ler, der selbst­er­nann­te „Dreggs­agg“ aus der Rhön ist wie­der auf Tour und prä­sen­tiert einen mit­rei­ßen­den, authen­ti­schen Kaba­rett- und Come­dy-Abend. Das frän­ki­sche Gesamt­kunst­werk schafft es wie­der ein­mal all­täg­li­che Din­ge so lächer­lich auf der Büh­ne zu zele­brie­ren, dass man sei­ner Art des Fröh­lichseins eigent­lich nicht ent­kom­men kann. Ob es der Ther­mo­mix, der Fri­seur­be­such, das Wald­ba­den ein­schließ­lich Amei­sen­hau­fen oder die durch­ge­hen­de Geschich­te sei­nes Haus­baus ist, über alles bringt der selbst­er­nann­te „Dreggs­agg“ den Saal zum Toben. Freu­en sie sich auf jede Men­ge Spaß, Wort­witz und Spit­zen gegen alles und jeden, unter­malt mit sei­ner unver­wech­sel­ba­ren Mimik und Gestik. Und wenn er dann auch noch sei­ne herr­lich schrä­gen Lie­der anstimmt, dann gibt es sowie­so kein Hal­ten mehr. Also, nicht ver­rückt machen las­sen, son­dern selbst ver­rückt sein, am Aller­be­sten „Ver­rückt nach Müller“.

SPI­DER MUR­PHY GANG | Unplug­ged Aku­stik Tour

23. Juni 2023, 20 Uhr

Man hält´s kaum für mög­lich: Auch eine Rock´n Roll Band wie die Spi­der Mur­phy Gang kann ohne Strom rocken! Die unplug­ged-Kon­zer­te der Band sind genau­so dyna­misch und mit­rei­ßend wie die mit elek­tri­schen Instru­men­ten. Und sie zau­bern zusätz­lich eine per­sön­li­che, fast inti­me Stim­mung – so als ob die Gang bei Euch zuhau­se im Wohn­zim­mer säße. Aber die­se spe­zi­el­le Atmo­sphä­re ist nicht das ein­zi­ge, was die unplug­ged-Kon­zer­te der Gang zu einem beson­de­ren Erleb­nis macht. Ein sol­cher Abend ist mehr als nur Musik: die Spi­der Mur­phy Gang erzählt hier zugleich die Geschich­te ihrer Band und des Rock´n Roll. Da wird aus dem Näh­käst­chen geplau­dert, Anek­do­ten und beson­de­re Erleb­nis­se tau­chen auf und zu den gro­ßen Hits der Spi­der Mur­phy Gang gesel­len sich Klas­si­ker des Rock´n Roll, die von beson­de­rem Ein­fluss auf die Band waren. Im Gei­ste und in den Tönen sind somit Chuck Ber­ry, Elvis und Hank Wil­liams eben­so mit von der Par­tie wie Can­ned Heat oder Roc­co Gra­na­ta. Spi­der Mur­phy Gang unplug­ged ist daher ein ganz beson­de­res High­light. Wenn Ihr noch nicht dabei wart, hal­tet die Augen offen nach dem näch­sten Ter­min. Aber Ach­tung: die Kar­ten sind meist schnell vergriffen …

SEBA­STI­AN REICH | Ver­rück­te Zeit!

24. Juni 2023, 20 Uhr

Wäh­rend Seba­sti­an sich dar­an erin­nert, wie man frü­her den Film noch zum Ent­wickeln brach­te und Musik­kas­set­ten mit dem Blei­stift spul­te, kommt Aman­da mit dem Sel­fie machen gar nicht mehr hin­ter­her. Autos fah­ren selbst­stän­dig, Küchen­ge­rä­te kochen von allei­ne und der Kühl­schrank weiß schon heu­te, was Nil­pfer­de mor­gen wün­schen?! „Ver­rück­te Zeit!“. Und wer Aman­da kennt, der weiß, dass da noch eine Men­ge mehr kommt. Aman­das Traum vom eige­nen Smart­pho­ne wur­de end­lich Wirk­lich­keit und öff­net ihr das Tor zu einer neu­en Welt: Essen per App und Spaß non­stop – fehlt eigent­lich nur noch das rich­ti­ge Herz­blatt an ihrer Sei­te! Aber ob da die vir­tu­el­le Welt wirk­lich wei­ter­hilft oder eine ande­re Lösung spe­zi­fi­scher ist, das wird sich zei­gen. Spon­ta­ne Inter­ak­tio­nen, Musik, hip­pe Nil­pferd-Come­dy und jede Men­ge lusti­ge Über­ra­schun­gen wer­den die Lach­mus­keln des Publi­kums stra­pa­zie­ren. Auch das kom­plett neue Pro­gramm ist wie­der ein Spaß für die gan­ze Fami­lie, von Klein bis Groß, für Jung und Alt.

HALL­STADT FEI­ERT | Ein Som­mer­abend auf dem Marktplatz

25. Juni 2023, ab 18 Uhr

Zeit und Unter­hal­tung, Essen und Trin­ken, Lie­der zum Zuhö­ren und Mit­sin­gen, ein öku­me­ni­scher Abend­se­gen Es laden ein und wir­ken mit: Die Stadt Hall­stadt, die bei­den Kir­chen­ge­mein­den St. Kili­an und Johan­nes­kir­che und vie­le andere.