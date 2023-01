Nach zwei­jäh­ri­ger Absti­nenz ist es wie­der so weit: Unter dem Mot­to „Fran­ken – Hel­au!“ fei­ert der Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt am Mitt­woch, dem 15. Febru­ar 2023 von 14:30 bis 17:30 Uhr in der Aisch­tal­hal­le in Höchstadt a. d. Aisch, An der Stei­ge 5, wie­der einen Senio­ren­fa­sching. Ein­lass ist ab 13:30 Uhr. Kar­ten kosten sie­ben Euro und beinhal­ten einen Ver­zehr­gut­schein für einen Imbiss, ein Getränk und einen Orden. Inha­ber der blau­en oder gol­de­nen Ehren­amts­kar­te erhal­ten Kar­ten zum ermä­ßig­ten Preis von fünf Euro.

Inter­es­sier­te kön­nen Tickets ab Diens­tag, dem 10. Janu­ar 2023 beim Land­rats­amt in Erlan­gen tele­fo­nisch unter 09131/803‑1075 bestel­len. Die Kar­ten wer­den anschlie­ßend per Post zuge­sandt. Kar­ten sind zudem erhält­lich bei der Stadt Höchstadt a. d. Aisch/​Stadtkasse (Tel.: 09193/626–126), bei der Stadt Herzogenaurach/​Generationen. Zen­trum (Tel.: 09132/734170), beim Markt Eckental/​Kasse (Tel.: 09126/903–241), beim Markt Heroldsberg/​Kasse (Tel.: 0911/51857–25) und bei der Stadt Bai­ers­dorf (Tel.: 09133/7790–77).