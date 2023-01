Live in Forch­heim: blu­men­group – Amphi­try­on Or The Ori­gin Of Hercules

Sams­tag, 14.01.2022 – Sonn­tag, 15.01.2022 – Uhr­zeit: 20:00 Uhr – 17:00 Uhr – Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Die blu­men­group, eine Thea­ter­grup­pe des Jun­gen Thea­ter Forch­heim, spielt in ihrer neu­en Eigen­pro­duk­ti­on eine Komö­die mit Tief­gang: „Amphi­try­on Or The Ori­gin Of Her­cu­les“. Erzählt wird in der von Hein­rich von Kleist geschrie­be­nen Tra­gi­ko­mö­die eine Geschich­te aus der grie­chi­schen Mytho­lo­gie, von der die mei­sten heut­zu­ta­ge nur noch die Fol­ge ken­nen: Die Geburt des Halb­got­tes Her­ku­les. Unter die­ser Ober­flä­che geht es um die The­men Iden­ti­tät, Wahr­neh­mung, Ver­ir­rung des Gefühls und Machtanmaßung.

Typisch für Insze­nie­run­gen der blu­men­group ist die Ver­bin­dung von Unter­hal­tung und Hoch­kul­tur. Beim „Amphi­try­on“ wird der klas­si­sche Thea­ter­text mit (Casting-) Show­ele­men­ten ver­knüpft. Sie dür­fen auf die revue­ar­tig-unter­halt­sa­me Insze­nie­rung des nach Tho­man Mann „wit­zig-anmut­voll­sten […] Thea­ter­spiel­werks der Welt gespannt sein.

Unter der Regie von Janet Sie­ring spie­len Anna K. Nüt­zel, Mari­an­ne Kun­kel, Stel­la Zuber, Tama­ra Buch­fel­der, Anna Bühl und Mari­on Imiela.

Wei­te­re Vor­stel­lun­gen fin­den am Sams­tag, den 04. März (20 Uhr) und Sonn­tag, den 05. März (17 Uhr) statt.

Prei­se: 12,- €, ermä­ßigt 10,- € | VVK 11,- €, ermä­ßigt 9,- € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de