Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Sonn­tag, 15. Janu­ar 2023, 18.30 Uhr, alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten zu einem Online Vor­trag ein. Der Histo­ri­ker Chri­sti­an Por­zelt berich­tet über das Leben von Erne­sti­ne Reu­ter (1870–1934). Gebo­ren in Horb am Main, führ­te sie einen Laden in Hoch­stadt. Im frü­hen 20. Jahr­hun­dert zähl­te sie zu den füh­ren­den Köp­fen der bür­ger­li­chen Frau­en­be­we­gung in Ober­fran­ken und pfleg­te weit­räu­mi­ge Kon­tak­te, sogar über die deut­schen Gren­zen hin­aus. Am Ende ihres Lebens war sie als Jüdin Nach­tei­len durch die staat­li­che Gewalt ausgesetzt.

Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW unter dem Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.