Ski- und Wan­der­wo­chen­en­de Südtirol

Die Feu­er­wehr Wei­lers­bach fährt vom Frei­tag, 27. Janu­ar bis Sonn­tag, 29. Janu­ar nach Süd­ti­rol zu einen Wan­der- und Skiausflug.

Start ist am Frei­tag um 9.00 Uhr am Feu­er­wehr­haus in Wei­lers­bach. Die Ankunft am Hotel in Ster­zing ist gegen 15.00 Uhr geplant, somit besteht die Mög­lich­keit am Nach­mit­tag durch die histo­ri­sche Alt­stadt von Ster­zing zu flanieren.

Die Unter­kunft in Ster­zing ist zen­trums­nah, im 3‑Sterne Hotel Huber­tus­hof, ca. 300m von der male­ri­schen Alt­stadt entfernt.

Das Ski­ge­biet Rat­schings zählt zu dem modern­sten und schnee­si­cher­sten Süd­ti­rol. Gan­ze 25, leich­te bis mit­tel­schwe­re, gut prä­pa­rier­te Pisten­ki­lo­me­ter ste­hen für Ihr Schnee­ver­gnü­gen zur Verfügung.

Für die Nicht-Ski­fah­rer bie­tet sich die Mög­lich­keit auf gespur­ten, schnee­rei­chen Höhen­we­gen ein roman­ti­sches Win­ter­wun­der­land mit zahl­rei­chen Win­ter­wan­der­we­gen, mit einer anschlie­ßen­den Ein­kehr in den kusche­li­gen Hüt­ten und ein­la­den­den Berg­re­stau­rants zu einem unver­gess­li­chen Erlebnis.

Im Fahr­preis von 238,- pro Per­so­nen sind 2x Über­nach­tung mit Früh­stück, 2x 3‑Gänge Abend­essen, Brot­zeit auf Hin- und Rück­fahrt sowie der täg­li­che Trans­fer ins Ski­ge­biet enthalten.

Auch Nicht­mit­glie­der sind zur Fahrt herz­lich willkommen.

Wei­te­re Infos und Anmel­dung ab sofort bei. Mar­kus Frie­del unter Tel. 01 52 / 228 926 17