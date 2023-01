Gleich in der ersten Spiel­wo­che im neu­en Jahr müs­sen die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg eine eng­li­sche Woche absol­vie­ren. Das Nach­hol­spiel vom 8. Spiel­tag der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga zwingt die Bam­ber­ge­rin­nen am Don­ners­tag zu einer Rei­se in die Dom­stadt Spey­er. Jump zu der Par­tie ist um 19:00 Uhr in der dor­ti­gen Osthalle.

Als die end­gül­ti­ge Absa­ge der Begeg­nung am Vor­mit­tag des 12. Novem­ber 2022 per E‑Mail bei den Ver­ant­wort­li­chen der DJK ein­ging, war das Bam­ber­ger Team bereits auf dem Weg nach Rhein­land-Pfalz und kehr­te unver­rich­te­ter Din­ge wie­der um. Schon Tage vor­her ver­such­ten die Ver­ant­wort­li­chen der Towers, das Spiel zeit­lich zu ver­le­gen, weil deren Stadt­ver­wal­tung die Hal­le zum geplan­ten Spiel­ter­min dop­pelt belegt hat­te. Eine Ver­schie­bung schei­ter­te dann jedoch an der Anset­zung der Schieds­rich­ter. Die Spiel­lei­tung wer­te­te dies als höhe­re Gewalt, sodass nun eine Neu­an­set­zung anstatt einer Spiel­wer­tung folgte.

Der TSV ran­giert aktu­ell mit einer Bilanz von vier Sie­gen und sie­ben Nie­der­la­gen auf Platz neun der Tabel­le. Erfol­ge konn­ten die Speye­rer Damen in der aktu­el­len Sai­son gegen Mün­chen, Lan­gen, Schwa­bach und Was­ser­burg erzie­len. Am letz­ten Spiel­tag hat­ten sie dem kom­men­den Bam­ber­ger Geg­ner aus Würz­burg beim 57:83 aber nur wenig Gegen­wehr geboten.

Bes­ser als damals sieht der poten­ti­el­le Spie­le­rin­nen­ka­der des Don-Bos­co-Teams aus. DJK-Coach Stef­fen Dau­er wird ver­mut­lich mit dem glei­chen Auf­ge­bot wie beim knap­pen Sieg gegen Lud­wigs­burg am Sams­tag zurück grei­fen kön­nen, wobei dies erst zum Zeit­punkt der Abfahrt fest ste­hen wird. Den­noch sieht er im Hin­blick auf das gleich am Sams­tag fol­gen­de Spit­zen­spiel in Würz­burg kei­ne leich­te Auf­ga­be auf sich zukom­men. „Das Pro­gramm mit zwei Spie­len inner­halb von 48 Stun­den ist natür­lich hef­tig so dass wir schau­en müs­sen, das wir die Bela­stung ent­spre­chend ver­tei­len kön­nen. Es wird es wie­der dar­auf ankom­men, mehr Kon­stanz in unser Spiel zu bekom­men. Die Schwan­kun­gen müs­sen wir bes­ser in den Griff bekom­men wenn wir erfolg­reich sein wol­len. Offen­siv müs­sen wir an der Ball­be­we­gung und der Ent­schei­dungs­fin­dung arbei­ten und defen­siv müs­sen wir als Team wie­der kom­pak­ter sein. In den guten Pha­sen gelingt uns das. Und das müs­sen wir jetzt kon­stan­ter abrufen.“

