Vor 50 Jah­ren schaff­ten Bam­bergs Bas­ket­bal­ler den Sprung in die Bun­des­li­ga. Stadt und Bro­se wür­dig­ten nun die­ses Jubiläum.

An den 11. April 1970 erin­nern sich vie­le Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger sehr ger­ne. Das gilt auch für Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke: „Sel­ten war eine Nie­der­la­ge süßer als an die­sem Tag in Darm­stadt, denn durch einen deut­li­chen Erfolg im Hin­spiel gelang den Bas­ket­bal­lern vom 1. FC 01 Bam­berg der erst­ma­li­ge Auf­stieg in die Bun­des­li­ga.“ Anläss­lich die­ses Jubi­lä­ums tru­gen sich nun sie­ben Mit­glie­der der dama­li­gen Erfolgs­mann­schaft ins Gol­de­ne Sport­buch der Stadt Bam­berg ein.

Die Ehrung für die Auf­stiegs­hel­den ging auf Grund der Coro­na-Pan­de­mie in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren mit Ver­spä­tung über die Büh­ne, was der guten Stim­mung im Roko­ko-Saal des Alten Brücken­rat­hau­ses kei­nen Abbruch tat. Ein gro­ßes Hal­lo herrsch­te da, als es zum Wie­der­se­hen von Trai­ner Wer­ner „Pablo“ Hart­mann mit sei­nen ehe­ma­li­gen Schütz­lin­gen Ger­hard Brand, Ger­hard Bur­kard, Rudolf „Rudi“ Lor­ber, Peter Mül­ler, Hel­mut Hem­pfling und Wolf­gang „Lef­ty“ Reich­mann kam. „Sie haben Groß­ar­ti­ges für die Stadt gelei­stet und Bam­berg auf der deut­schen Bas­ket­ball­kar­te unlösch­bar ver­an­kert. Damit wur­de der Grund­stein für vie­le wei­te­re Erfol­ge der Bam­ber­ger Bas­ket­bal­ler gelegt“, wür­dig­te OB Star­ke die dama­li­ge Lei­stung. Inzwi­schen ste­hen neu­en deut­sche Mei­ster­schaf­ten und sechs Pokal­sie­ge für die Ober­fran­ken zu Buche.

Im Auf­stiegs­play­off im Früh­jahr 1970 hat­ten die Bam­ber­ger das Hin­spiel gegen BC Darm­stadt zu Hau­se mit 23 Punk­ten gewon­nen. Das Rück­spiel vor 500 mit­ge­rei­sten Fans aus Bam­berg ging zwar mit 73:85 ver­lo­ren, doch dank des gro­ßen Vor­sprungs aus der ersten Par­tie war der Auf­stieg in die Bun­des­li­ga den­noch per­fekt. Spie­ler und Trai­ner schwelg­ten in Erin­ne­run­gen, doch es misch­te sich auch etwas Weh­mut in den freu­di­gen Anlass. Mit Jim Wade fehl­te schließ­lich der über­ra­gen­de Akteur der Bam­ber­ger Auf­stiegs­mann­schaft, der schon damals das Spiel in Darm­stadt ver­passt hat­te. Wade hat­te das 50. Jubi­lä­um im April 2020 noch erlebt, war jedoch am 28. Novem­ber 2020 in sei­ner texa­ni­schen Hei­mat ver­stor­ben. So wur­de das Tref­fen auch zu einem spe­zi­el­len Geden­ken an ihn als Per­son und begna­de­ten Basketballer.

Glücks­brin­ger beim Heimspiel

Im Anschluss an den Ein­trag ins Gol­de­ne Buch, an dem auch Sport­re­fe­rent Dr. Mat­thi­as Pfeufer teil­nahm, besuch­ten „Pablo“ Hart­mann und Co. das Gelän­de der Bun­des­po­li­zei. In der John‑F.-Kennedy-Halle auf der ehe­ma­li­gen US-Kaser­ne tru­gen sie einst ihre Heim­spie­le aus und waren nun inter­es­siert, wie sich das Umfeld ihres alten Domi­zils inzwi­schen ver­än­dert hat. Am Abend dann erwie­sen sich die Auf­stei­ger von 1970 ein­mal mehr als Bam­ber­ger Erfolgs­ga­ran­ten: Sie besuch­ten als Ehren­gä­ste von Bro­se Bam­berg das Heim­spiel gegen Olden­burg, wur­den von den Fans mit einer beein­drucken­den Cho­reo­gra­phie gefei­ert und brach­ten wie erhofft Glück. Die Par­tie ende­te mit einem 89:78-Sieg des Tabel­len-13. gegen das Top­team aus dem Norden.