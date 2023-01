Trepp­chen­platz nach der Hinrunde

Ver­gan­ge­nen Sams­tag fand die Hin­run­de der Bay­ern­li­ga im Kraft­drei­kampf im ober­pfäl­zi­schen Pfat­ter statt. Die zwei­te Mann­schaft des AC Bava­ria Forch­heim – bestehend aus Nata­lie Weber, Simon Eich­ler, Rene Scher­tel und Mar­tin Hein­le – sicher­te sich hier­bei Platz drei in der Gesamtwertung!

Für Nata­lie Weber begann der Wett­kampf zunächst etwas holp­rig, ihr erster Ver­such in der Knie­beu­ge wur­de ungül­tig gewer­tet. Doch davon lies sich die erfah­re­ne Ath­le­tin des AC Bava­ria nicht beein­drucken und beug­te schließ­lich gül­ti­ge 165 Kilo­gramm. Hin­zu kamen 95 Kilo­gramm beim Bank­drücken. Abge­run­det wur­de ihre Lei­stung mit gül­ti­gen 162,5 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben, einer neu­en per­sön­li­chen Best­lei­stung in die­ser Dis­zi­plin! Mit einem Total von 422,5 Kilo­gramm steu­er­te Weber somit 368 Wett­kampf­punk­te zur Team­wer­tung bei.

Simon Eich­ler kann sich eben­falls über einen guten Wett­kampf freu­en. Nach 177,5 Kilo­gramm im Knie­beu­gen und 200 Kilo­gramm auf der Bank steht auch für ihn ein neu­er per­sön­li­cher Rekord mit 257,5 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben gül­tig in der Wer­tung. Sei­ne Gesamt­lei­stung von 635 Kilo­gramm bedeu­tet 431 Wett­kampf­punk­te für das Team des AC Bavaria.

Für Rene Scher­tel stand erst­mals die Teil­nah­me an einem Equip­ped Wett­kampf an, bis­her war er immer ohne lei­stungs­un­ter­stüt­zen­de Poly­ester Klei­dung gestar­tet. Zum Ein­stieg gelan­gen ihm gül­ti­ge 275 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge. Nach zwei ungül­ti­gen Ver­su­chen auf der Bank ste­hen hier zwar nur 175 Kilo­gramm in der Wer­tung, im Kreuz­he­ben konn­te er aber 265 Kilo­gramm sicher bewe­gen. Ins­ge­samt bedeu­tet das 710 Kilo­gramm Total und 401 Wett­kampf­punk­te für Schertel.

Mar­tin Hein­le kann sich mit 205 bezie­hungs­wei­se 142,5 Kilo­gramm in Knie­beu­ge und Bank­drücken über zwei neue per­sön­li­che Best­lei­stun­gen freu­en. 237,5 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben kom­plet­tie­ren einen erfolg­rei­chen Wett­kampf und tra­gen zur Gesamt­lei­stung von 585 Kilo­gramm und 356 Wett­kampf­punk­ten bei.

Im Gesamt­ergeb­nis, bestehend aus den drei besten Wett­kampf­punkt­zah­len der ein­zel­nen Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten, hat das Team AC Bava­ria Forch­heim II somit 1.200 Wett­kampf­punk­te erreicht und steht in der Zwi­schen­wer­tung der Bay­ern­li­ga im Kraft­drei­kampf auf Rang drei! In der Rück­run­de am 4. März 2023 gilt es, an die­sen erfolg­rei­chen Wett­kampf anzuknüpfen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​ac​-bava​ria​.com/