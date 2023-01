Gro­ße Freu­de im Hau­se Weyermann®

Recht­zei­tig zu Weih­nach­ten wur­den die Röst­trom­meln Nr. 8 & 9 ange­lie­fert und an ihren zukünf­ti­gen Stand­ort eingebracht.

Als Son­der­ma­schi­nen ent­wickelt und gefer­tigt von der Schwei­zer Fir­ma Büh­ler, zei­gen sich mas­si­ve Ener­gie­ein­spa­run­gen sowie neue Mög­lich­kei­ten zur Ent­wick­lung neu­er Aro­men im Malz.

Die 14 to schwe­ren Maschi­nen, natür­lich in der Son­der­lackie­rung rot, schlie­ßen ein 4‑jähriges Pro­jekt ab, bei dem die histo­ri­sche Mäl­ze­rei in Bam­berg ent­kernt wur­de und suk­zes­si­ve neue Pro­duk­ti­ons­an­la­gen in Form von vier Keim­kä­sten (Fa. Laus­mann) sowie zwei Röst­trom­meln ein­ge­bracht wurden.

Um nach den lebens­mit­tel­recht­li­chen Stan­dards zu pro­du­zie­ren, ist das Inne­re der Röst­trom­meln aus Edel­stahl gefer­tigt, wäh­rend die Außen­tei­le sta­bi­ler Guss sind. Die Röst­trom­meln haben ein Fas­sungs­ver­mö­gen von 3,5 to.

Mit die­ser Inve­sti­ti­on trägt Wey­er­mann® als Welt­markt­füh­rer im Bereich der Spe­zi­al­mal­ze Rech­nung für den gestie­ge­nen Bedarf an Cara­mel- und Röst­mal­zen weltweit.