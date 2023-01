Schach-„Neujahrs-Blitzturnier“ in Burgkunstadt

Am Frei­tag, den 13. Janu­ar beginnt die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt tra­di­ti­ons­ge­mäß das Neue Jahr mit dem „Neu­jahrs-Blitz­tur­nier“. Beginn ist um 20 Uhr im Schach­lo­kal Hotel „Drei Kro­nen“. Teil­nah­me­be­rech­tigt sind neben den Ver­eins­mit­glie­dern auch alle Schach­spie­ler aus dem Raum Weis­main, Kunst­adt bis Red­witz. Der Sie­ger erhält eine Urkun­de. Das Tur­nier zählt zu den 6 Tur­nie­ren der Jahres-Blitzmeisterschaft.

Bereits um 18 Uhr beginnt wie­der das Jugend-Trai­ning. Am Sams­tag spie­len um 14 Uhr die 2. Mann­schaf­ten aus Burg­kunst­adt und Seu­bels­dorf in der Kreis­ober­li­ga gegen­ein­an­der. Die 1. Burg­kunst­adter Mann­schaft spielt am Sonn­tag um 9 Uhr in der Bezirks­ober­li­ga beim SV Waldsassen.