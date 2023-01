Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Im gro­ßen Stil Kla­mot­ten „geklaut“

Ein Brü­der­paar im Alter 14 und 17 Jah­ren ent­wen­de­te am Mon­tag in einem Erlan­ger Beklei­dungs­haus Klei­dung im Wert von 550 Euro.

Die bei­den Jugend­li­chen nah­men die Klei­dungs­stücke von der Aus­la­ge und ver­schwan­den damit in der Umklei­de­ka­bi­ne. Kur­ze Zeit spä­ter wur­den sie beim Ver­las­sen des Beklei­dungs­hau­ses vom Laden­de­tek­tiv ange­hal­ten, dem das Brü­der­paar bereits auf­ge­fal­len war. Des­sen Ver­mu­tung bestä­tig­te sich, die bei­den Jungs hat­ten die ent­wen­de­ten Klei­dungs­stücke in der Umklei­de­ka­bi­ne unter ihrer eige­nen Beklei­dung ange­zo­gen, um die­se so aus dem Geschäft zu bringen.

Die alar­mier­te Poli­zei­strei­fe nahm die bei­den Jugend­li­chen in Gewahr­sam und ver­stän­dig­te deren Mut­ter über den Dieb­stahl. Zudem wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen die bei­den eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ille­gal Müll „ent­sorgt“

Utten­reuth – Am 09.01.2023 wur­de die Poli­zei tele­fo­nisch infor­miert, dass ein bis­lang Unbe­kann­ter den Wald mit einer Müll­ab­la­de­sta­ti­on ver­wech­selt und neben dem Tra­fo Häus­chen in der Eisen­stra­ße in Utten­reuth sich sei­nes alten Sofas ent­le­digt hat. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich unter der Tel. 09131/760514 bei der Poli­zei Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -