Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Sams­tag, gegen 17.00 Uhr, wur­de ein 12-jäh­ri­ger Jun­ge in einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt beim Dieb­stahl einer Fla­sche Par­fum für 90 Euro ertappt. Der Dieb­stahl flog auf, weil die Alarm­an­la­ge anschlug, als das Kind das Geschäft ver­las­sen woll­te. Der Bub wur­de sei­ner Müt­ter übergeben.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auf­grund unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit ins Schleu­dern gekommen

A70, Scheß­litz. Am frü­hen Diens­tag­mor­gen befuhr der 23-jäh­ri­ge Fah­rer eines Ford die A70 in Rich­tung Bay­reuth. Da er mit unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs war, geriet er ins Schleu­dern und kol­li­dier­te mit der Mit­tel­schutz­plan­ke. Er hat­te dabei noch Glück, da er unver­letzt blieb. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Kei­ne Fahr­erlaub­nis und kei­ne Versicherung

Bam­berg. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mon­tag­mor­gen im Bam­ber­ger Nord­osten einen pol­ni­schen Hon­da mit 34-jäh­ri­gem geor­gi­schen Fah­rer. Dabei muss­te fest­ge­stellt wer­den, dass die­ser schon seit län­ge­rer Zeit fest in Deutsch­land wohn­haft ist und sich nie um eine euro­päi­sche Fahr­erlaub­nis bemüht hat­te. Wei­ter­hin bestand für den Pkw kein Ver­si­che­rungs­schutz. Die Wei­ter­fahrt muss­te somit unter­bun­den wer­den und auf dem Fah­rer war­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und ohne Ver­si­che­rung. Auch der Hal­ter des Hon­da muss sich wegen der Ermäch­ti­gung zum Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und Gestat­ten des Füh­rens sei­nes Hon­da ohne Ver­si­che­rungs­schutz verantworten.

Unter Koka­i­nein­fluss gefahren

Bam­berg. Im Bam­ber­ger Nord­osten ver­lief eine wei­te­re Ver­kehrs­kon­trol­le der Schlei­er­fahn­der auf­fäl­lig. Der 42-jäh­ri­ge Fah­rer eines pol­ni­schen Ford zeig­te dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen. Auch ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test konn­te ihn nicht ent­la­sten, da die­ser posi­tiv auf Koka­in aus­fiel. Somit muss­te sei­ne Wei­ter­fahrt unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den. Da er kei­ne Fahr­erlaub­nis mit­führ­te und hier­für eine unglaub­wür­di­ge Erklä­rung abgab, muss dies­be­züg­lich noch nach­er­mit­telt wer­den. Vor­läu­fig erwar­tet den Fah­rer zumin­dest ein Straf­ver­fah­ren wegen des zu unter­stel­len­den Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Haschisch ist wei­ter­hin illegal

Forch­heim. Am Mon­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei auf der A73 bei Forch­heim einen Ford aus Ita­li­en. Des­sen 34-jäh­ri­ger Fah­rer führ­te eine gerin­ge Men­ge Haschisch und auch einen ange­rauch­ten Joint mit sich. Die Dro­gen wur­den sicher­ge­stellt. Da sei­ne Fahr­tüch­tig­keit nicht zu bean­stan­den war, konn­te er sei­ne Fahrt nach Been­di­gung der Sach­be­ar­bei­tung sogar fort­set­zen. Ihn erwar­tet den­noch ein Straf­ver­fah­ren wegen des Drogenbesitzes.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Wei­lers­bach. Am Mon­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te eine Zeu­gin, wie ein Lkw beim Rück­wärts­fah­ren einen Wei­de­zaun in der Forch­hei­mer Stra­ße Abzwei­gung Anna­berg anfuhr und die­sen dabei beschä­dig­te. Es ent­stand gering­wer­ti­ger Scha­den. Gei­stes­ge­gen­wär­tig notier­te sich die Zeu­gin das Kenn­zei­chen, denn der Fahr­zeug­füh­rer ent­fern­te sich unbe­hel­ligt. Wei­te­re Ermitt­lun­gen sind zur Klä­rung des Unfalls nötig.

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Ein 61-jäh­ri­ger Sub­a­ru-Fah­rer woll­te am Mon­tag­abend von Rüs­sen­bach kom­mend in die B 470 in Rich­tung Eber­mann­stadt nach links ein­bie­gen und über­sah dabei einen von rechts kom­men­den 73-jäh­ri­gen Maz­da-Fah­rer der in die Orts­stra­ße Tie­fer Gra­ben ein­bie­gen woll­te. Es kam zum Unfall mit 7000 Euro Gesamtschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Sonn­tag­abend befuhr eine 54-Jäh­ri­ge die Bay­reu­ther Stra­ße mit einem Mofa und stürz­te ohne Fremd­ein­wir­kung. Durch den Sturz zog sie sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Wei­ter­hin ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 150.- EUR. Da sich für die ver­stän­dig­ten Beam­ten der Ver­dacht ergab, dass die Mofa­fah­re­rin unter Alko­hol­ein­fluss stand, wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net, die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren auf Grund der Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Eggols­heim. Am Mon­tag­mit­tag kam eine 56-Jäh­ri­ge mit ihrem Maz­da nach links von der Staats­stra­ße 2244 ab. Das Fahr­zeug kam im Grün­strei­fen zum Ste­hen. Die Fah­re­rin erlitt u. a. ein Tho­r­axt­rau­ma. Ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer wur­den durch den Vor­fall glück­li­cher­wei­se weder ver­letzt, noch gefähr­det. Am Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den von ca. 10.200,00 Euro.

Hau­sen. Als am Mon­tag­nach­mit­tag ein 86-jäh­ri­ger E‑Bike-Fah­rer aus der Zufahrt vom Was­ser­rad auf die Kreis­stra­ße FO 25 ein­fuhr, kam es zum Zusam­men­stoß mit einer 49-jäh­ri­gen Audi-Fah­re­rin. Der Mann zog sich Schürf­wun­den am Kopf hin­zu und wur­de vom Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum ver­bracht. Am Pkw ent­stand ein Scha­den von ca. 2.000,00 Euro.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Wall­stra­ße konn­te am Mon­tag gegen 14:00 Uhr eine auf­merk­sa­me Zeu­gin beob­ach­ten, wie die Fah­re­rin eines Hyun­dai aus einer Park­lücke fuhr und dabei einen Ford Fie­sta streif­te. Ohne sich um die Regu­lie­rung des Scha­dens zu küm­mern, ent­fern­te sich die älte­re Dame vom Unfall­ort. Die Zeu­gin hat­te sich jedoch das Kenn­zei­chen notiert, sodass Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim die Unfall­ver­ur­sa­che­rin zuhau­se auf­su­chen konn­ten. Straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht sind die Folge.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Bereits am Sonn­tag, 01. Janu­ar 2023 in der Zeit zwi­schen 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein grau-grü­nes Moun­tain­bike, wel­ches im Bereich Unte­re Kel­ler­stra­ße / Auf den Kel­lern abge­stellt war. Das Mixed-Rad mit halb­ho­her Quer­stan­ge der Mar­ke „Bulls“ nahm der Fahr­rad­dieb samt Schloss mit.

Forch­heim. Auch die in der Zeit von 22.12.2022 bis 09.01.2023 am Bahn­hofs­platz abge­stell­ten Fahr­rä­der, näm­lich ein grü­nes Damen­rad der Mar­ke „Her­cu­les“ sowie ein rot-anthra­zit-far­be­nes Mixed-Bike von „Trek“, wur­den von bis­lang unbe­kann­ten Tätern gestoh­len. Die Räder waren jeweils abgesperrt.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim jeweils unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mon­tag­abend fiel Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim im Innen­stadt­be­reich ein 22-Jäh­ri­ger auf, der gera­de vor den Beam­ten die Stra­ße über­quer­te und dabei einen Joint in der Hand hielt. Der Joint wur­de sodann sicher­ge­stellt und der jun­ge Mann wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­set­zes zur Anzei­ge gebracht.

Forch­heim. Am Sonn­tag­abend wur­de ein 44-jäh­ri­ger Fah­rer eines E‑Scooters in der Bam­ber­ger Stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen, da der Scoo­ter kei­ne Beleuch­tung auf­wies. Hier­bei stell­ten die Beam­ten Auf­fäl­lig­kei­ten fest, die auf einen vor­an­ge­gan­ge­nen Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln hin­deu­te­ten. Dies hat­te eine Blut­ent­nah­me und die Unter­bin­dung sei­ner Wei­ter­fahrt zur Fol­ge. Wei­ter­hin muss sich der 44-Jäh­ri­ge nun straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN – END, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag, zwi­schen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen blau­en Hyun­dai Getz, der zu die­ser Zeit vor einer Gast­stät­te geparkt war. An dem Pkw wur­de der lin­ke Spie­gel abge­fah­ren, sodass ein Scha­den von etwa 200 Euro ent­stand. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein­bruch in Forst-Lagerhalle

LICH­TEN­FELS – BUCH AM FORST. In der Zeit vom 23.12.2022 bis 09.01.2023 bra­chen ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter die vier Con­tai­ner der baye­ri­schen Staats­for­sten im Wald nahe Buch am Forst auf. Aus dem Inne­ren wur­den diver­se Werk­zeu­ge und Bau­ma­te­ria­li­en im Wert von knapp 5.600 Euro ent­wen­det. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und/​oder Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten aufgebrochen

MARKT­Z­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. Gleich zwei Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten bra­chen ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter in der Zeit von Sams­tag, 16.00 Uhr bis Mon­tag, 08.30 Uhr in Markt­z­euln auf. Einer der Auto­ma­ten befand sich bei einem Imbiss, der zwei­te an der Außen­fas­sa­de der ehe­ma­li­gen Braue­rei. Aus den Auto­ma­ten wur­den Ziga­ret­ten sowie das Bar­geld ent­wen­det. Der Scha­den beläuft sich auf rund 5.300 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.