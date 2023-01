B E K A N N T M A C H U N G zur 35. Sit­zung des Bau- und Umwelt­aus­schus­ses am Diens­tag, 17. Janu­ar 2023, 19:00 Uhr im gro­ßen Sit­zungs­saal des Rathauses

T A G E S O R D N U N G :

A. Öffent­li­che Sitzung

1. Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 29.11.2022

2. Bekannt­ga­be von Beschlüs­sen aus nicht­öf­fent­li­chen Sitzungen

3. Bau­an­trä­ge und Bauanfragen

3.1 Iso­lier­te Befrei­ung; Errich­tung eines Car­ports; Fl​.Nr. 752, Gem. Ecken­haid, Am Stein­bruch 5

3.2 Iso­lier­te Befrei­ung, Errich­tung einer Stütz­mau­er, Errich­tung einer Ein­frie­dungs­mau­er, Errich­tung einer Ter­ras­se, Am Kreuzacker 20, Fl​.Nr. 648/6, Gem. Eckenhaid

3.3 Bau­an­trag; Errich­tung einer Dop­pel­ga­ra­ge, Fl​.Nr. 428, Gem. Forth, Rothen­berg­stra­ße 29

3.4 Bau­an­fra­ge; Neu­bau von zwei Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern, Fl​.Nr. 108, Gem. Eschen­au, Klin­gen­stra­ße 41

3.5 Bau­an­fra­ge; Neu­bau von drei Gewer­be­hal­len, Fl​.Nr. 86/63, Gemar­kung Brand, Bego­ni­en­stra­ße 1, 90542 Eckental

4. Informationen

Im Anschluss fin­det noch eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.

Markt Ecken­tal

Ilse Döl­le

Erste Bür­ger­mei­ste­rin