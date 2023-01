Wie wich­tig ihm als Bezirks­rat, Kreis­rat und Stadt­rat die The­men rund um die Kin­der sind, brach­te er zum Aus­druck: Man­fred Hüm­mer über­reich­te dem Vor­stand des Kin­der­schutz­bun­des Kreis­ver­band Forch­heim einen Scheck in Höhe von 1000 EUR vom Bezirk Ober­fran­ken. Wer­ner Przi­bil­la und Mat­hil­de Hart­mann, bei­de im Vor­stand des Kin­der­schutz­bun­des, freu­ten sich sehr über die Unter­stüt­zung, die in den Pro­jek­ten – haupt­säch­lich in der Prä­ven­ti­ons­ar­beit – ein­ge­setzt wer­den wird und drin­gend gebraucht wird. Gera­de, wenn es um die Kin­der geht, hier vor Ort – hier im Land­kreis Forch­heim, unter­stützt Man­fred Hüm­mer sehr gern.