Tagung des BLSV-Sport­krei­ses Forch­heim im Sport­heim des FC Leu­ten­bach in Dietzhof

Wich­ti­ge Wei­chen­stel­lun­gen für die zukünf­ti­gen Auf­ga­ben des Baye­ri­schen Lan­des-Sport­ver­ban­des (BLSV): In ins­ge­samt 76 Kreis­ta­gen wer­den der­zeit bay­ern­weit die neu­en Vor­stand­schaf­ten sowie Dele­gier­ten für die kom­men­den Bezirks­ta­ge und für den 24. ordent­li­chen BLSV-Ver­bands­tag am 24. Juni 2023 gewählt.

Unter dem Mot­to #lebe­dei­nen­sport dis­ku­tiert der BLSV mit sei­nen Mit­glieds­ver­ei­nen über wich­ti­ge Zukunfts­fra­gen wie die zuneh­men­de Digi­ta­li­sie­rung der Gesell­schaft, die Fra­ge nach der Finan­zier­bar­keit des Sports oder die Stär­kung des Ehrenamtes.

Dar­über und über alle wei­te­ren wich­ti­gen Ent­wick­lun­gen im orga­ni­sier­ten Sport in Bay­ern infor­mier­te der BLSV-Sport­kreis Forch­heim am ver­gan­ge­nen Sams­tag, 07.01.2023 die Ver­tre­ter sei­ner Mit­glieds­ver­ei­ne. Dar­über hin­aus wur­den durch die Neu­wah­len der Kreis­vor­stand­schaft und die Wahl der Dele­gier­ten zum Bezirks- und Ver­bands­tag 2023 auch die per­so­nel­len Wei­chen für die Zukunft im BLSV-Sport­kreis Forch­heim in den näch­sten fünf Jah­ren gestellt.

BLSV-Sport­kreis wählt Kreisvorstandschaft

Beim BLSV-Kreis­tag in Leu­ten­bach am ver­gan­ge­nen Sams­tag wur­den die Kreis­vor­stand­schaft erneut für 5 Jah­re gewählt. Danach gehö­ren dem Gre­mi­um an:

Kreis­vor­sit­zen­der Edmund Mauser

Stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de San­dra Richter-Nicolosi

Stell­ver­tre­ten­der Kreis­vor­sit­zen­der Hol­ger Lehnard

Schatz­mei­ste­rin Karin Scholz

Refe­ren­tin Frau Frau­en und Sport für Älte­re Sil­via Richter

Refe­rent für das Sport­ab­zei­chen Heinz Richter

Wei­te­re wich­ti­ge The­men des Kreis­ta­ges waren die Wahl der Dele­gier­ten und Ersatz­de­le­gier­ten zum Bezirks­tag im Sport­camp Nord­bay­ern in Bischofs­grün und des Ver­bands­ta­ges, der in Mün­chen stattfindet.

BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon berich­te­te über die neue­sten Ent­wick­lun­gen im Bereich des orga­ni­sier­ten Sports und den För­der­mög­lich­kei­ten in die­ser für die Ver­ei­ne äußerst schwie­ri­gen Zeit. Außer­dem ver­wies er die Ver­eins­ver­tre­ter und Dele­gier­ten auf die Soft­ware „Ver­ein 360“, die im Anschluss an den Kreis­tag vor­ge­stellt wur­de und mit­hel­fen soll die Ver­wal­tungs­ar­beit im Ver­ein und damit die ehren­amt­lich Täti­gen zu entlasten.

In ihren Gruß­wor­ten gin­gen die Ehren­gä­ste Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber, Land­rat Dr. Her­mann Ulm, Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann und Bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Kraft auf die Bedeu­tung des Ver­eins­sports in den Gemein­den und im Land­kreis ein und wie­sen dar­auf hin, dass das Sport­trei­ben einen wich­ti­gen Bei­trag zur Gesund­erhal­tung unse­rer Gesell­schaft lei­ste. Sie mun­ter­ten die Ver­eins­ver­tre­ter auf, sich dafür ein­zu­set­zen, dass sich noch mehr Mit­glie­der in den Ver­ei­nen zur ehren­amt­li­chen Mit­ar­beit bereit erklären.

Der Land­kreis Forch­heim soll der sport­lich­ste Land­kreis Ober­fran­ken wer­den. Die­ses Ziel haben sich Kreis­vor­sit­zen­der Edmund Mau­ser und Sport­ab­zei­chen­re­fe­rent Heinz Rich­ter in den kom­men­den Jah­ren als gro­ßes Ziel gesetzt. Um die­ses Ziel errei­chen zu kön­nen, sei man auf die Unter­stüt­zung der Kom­mu­nen, des Land­krei­ses, der Gro­ßen Kreis­stadt Forch­heim und des Staat­li­chen Schul­am­tes ange­wie­sen. Viel­leicht las­sen sich auch noch Spon­so­ren fin­den, die die­ses Vor­ha­ben unter­stüt­zen kön­nen. Der land­kreis­wei­te Sport­ab­zei­chen­tag soll am 08.07.2023 auf der Sport­in­sel Forch­heim statt­fin­den. Alle sind auf­ge­ru­fen, ob jung ob alt, sport­lich oder weni­ger sport­lich das „Deut­sche Sport­ab­zei­chen“ an die­sem Tag abzulegen.

Edmund Mau­ser wies auf eine wei­te­re Ver­an­stal­tung 2023 hin, die der BLSV-Sport­kreis Forch­heim in Koope­ra­ti­on mit dem DJK-Diö­ze­san­ver­band Bam­berg durch­führt. Am 13. Mai 2023 laden bei­de Sport­ver­bän­de zur Sport­ler­wall­fahrt auf den Kreuz­berg in Hal­lern­dorf ein. Treff­punkt ist 17.00 Uhr am Sport­platz in Hal­lern­dorf. Wir wall­fah­ren dann zum Kreuz­berg, wo ein Wall­fah­rergot­tes­dienst statt­fin­det. Anschlie­ßend gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein auf den Kel­lern mit der Hal­lern­dor­fer Blasmusik.

Im Ver­lauf des Kreis­ta­ges wur­den auch eini­ge Ver­bands­eh­run­gen durch­ge­führt. So erhielt Hol­ger Lehnard für 10 Jah­re Ver­bands­ar­beit das BLSV-Ehren­zei­chen in Sil­ber, Karin Scholz und Edmund Mau­ser für 15-jäh­ri­ge Arbeit im Kreis­ver­band die Ehren­na­del in Sil­ber und Gold. Sil­via und Heinz Rich­ter wur­den für 20-jäh­ri­ge Ver­bands­ar­beit mit dem Ehren­zei­chen in Gold ausgezeichnet.

Ver­ab­schie­det mit dem Dank für jah­re­lan­gen Ein­satz und Mit­ar­beit im BLSV-Sport­kreis Forch­heim wur­de die lang­jäh­ri­ge Kreis­ju­gend­lei­te­rin Bär­bel Fles­sa und ihre Stell­ver­tre­te­rin Moni­ka Mar­tin, die bei­de nach der Neu­wahl der Kreis­ju­gend­lei­tung aus ihrem Amt ausschieden.