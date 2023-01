Die Dia­ko­nie Hoch­fran­ken betreibt mit den Kin­der­ta­ges­stät­ten Emi­lia in Hof, Emi­lio in Helm­brechts und der Kita „Reh­kids“ in Rehau drei moder­ne För­der­stät­ten, die einem offe­nen, archi­tek­to­ni­schen Kon­zept fol­gen und durch gro­ße Glas­fron­ten, freund­li­che Gemein­schafts­räu­me und kind­ge­rech­te Werk­stät­ten Kin­dern die Mög­lich­keit geben, ihre Krea­ti­vi­tät frei zu ent­fal­ten. In Hof und Helm­brechts laden die Kitas nun zu einem Tag der offe­nen Tür ein. Wer sich für das päd­ago­gi­sche Kon­zept, die beson­de­re Archi­tek­tur und das Leben in den moder­nen Kin­der­ta­ges­stät­ten der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken inter­es­siert, ist herz­lich willkommen.

Die Kita Emi­lio in der Jean-Paul-Str. 1 in Helm­brechts öff­net ihre Türen bereits am Frei­tag, dem 13.01.23 zwi­schen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, wäh­rend die Kita Emi­lia in der August-Mohl-Str. 35 a in Hof am Sams­tag, dem 14.01.23 zwi­schen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr für alle offen steht. Erzie­he­rin­nen und Erzie­her freu­en sich auf den Besuch und geben ger­ne Aus­kunft über ihre Arbeit.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es bei der Lei­te­rin der bei­den Ein­rich­tun­gen Mela­nie Zim­mer­mann unter Melanie.​Zimmermann@​diakonie-​hochfranken.​de oder im Inter­net unter https://​www​.dia​ko​nie​-hoch​fran​ken​.de/​k​i​n​d​e​r​-​u​n​d​-​j​u​g​e​n​d​l​i​c​h​e​/​k​i​n​d​e​r​t​a​g​e​s​s​t​a​e​t​t​e​n​-​u​n​d​-​h​o​rte