Die Test­stel­le, die sich bis­her im alten Net­to-Gebäu­de in Scheß­litz befand, zieht um und wird ab Mitt­woch, den 11.Januar in der Bereit­schafts­pra­xis an der Jura­kli­nik betrieben.

Die Öff­nungs­zei­ten sind wie bis­her, werk­tags von 8:00 – 11:00 Uhr, an den Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen bleibt das Test­zen­trum geschlossen.

Auf­grund der ange­spann­ten Lage zur Unter­brin­gung von Geflüch­te­ten, auch im Land­kreis Bam­berg, wer­den ab Mit­te Janu­ar Geflüch­te­te im ehe­ma­li­gen Net­to-Gebäu­de – das dem Land­kreis gehört – unter­ge­bracht. Durch den Umzug der Test­stel­le kön­nen alle Raum­ka­pa­zi­tä­ten im ehe­ma­li­gen Net­to-Gebäu­de zur Ver­fü­gung gestellt werden.