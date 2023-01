Bam­berg: Mahn­wa­che aus Soli­da­ri­tät mit Lüt­zer­ath

Fri­days for Future Bam­berg, Psy­cho­lo­gists for Future Bam­berg, See­brücke Bam­berg, Bam­ber­ger Kli­ma­schutz­bünd­nis und BUND Natur­schutz in Bay­ern e.V. hal­ten am…