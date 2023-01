„Ein Lun­gen­arzt muss sei­ne Pati­en­ten vor den Fol­gen des Rau­chens war­nen, wir Kli­ma­phy­si­ker vor den Fol­gen der Treib­haus­gas­emis­sio­nen“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Rahms­torf, Lei­ter der Abtei­lung Erd­sy­stem­ana­ly­se am Pots­dam-Insti­tut für Kli­ma­fol­gen­for­schung und Pro­fes­sor für Phy­sik der Ozea­ne an der Uni­ver­si­tät Pots­dam. Er wird auf Ein­la­dung der ört­li­chen Sci­en­tists for Future im Audi­max der Uni­ver­si­tät am Mitt­woch, 11. Janu­ar, einen Vor­trag unter der Über­schrift: „Die Kli­ma­kri­se zwi­schen Doo­mern und Skep­ti­kern: Was sagt die Wis­sen­schaft?“ halten.

Datum/​Zeit/​Ort: Mitt­woch, 11. Janu­ar 2023, 19.00, Audi­max der Universität.

18.45 Uhr Ein­lass / 19.15 Uhr Begrü­ßung und Vortrag

Um Anmel­dung unter www​.bay​ce​er​.uni​-bay​reuth​.de/​s4f wird gebeten.

Über Ste­fan Rahms­torf: Der Wis­sen­schaft­ler lei­tet die Abtei­lung Erd­sy­stem­ana­ly­se am Pots­dam-Insti­tut für Kli­ma­fol­gen­for­schung und ist Pro­fes­sor für Phy­sik der Ozea­ne an der Uni­ver­si­tät Pots­dam. Er gilt als einer der renom­mier­te­sten Kli­ma­wis­sen­schaft­ler in Deutsch­land, war IPCC-Leit­au­tor und von 2004 bis 2013 Mit­glied im Wis­sen­schaft­li­chen Bei­rat Glo­ba­le Umwelt­ver­än­de­run­gen der Bun­des­re­gie­rung (WBGU). Nach dem Stu­di­um der Phy­sik in Ulm und Kon­stanz und der phy­si­ka­li­schen Ozea­no­gra­phie an der Uni­ver­si­ty of Wales (Bangor) schloss Ste­fan Rahms­torf sein Diplom mit einer Arbeit zur all­ge­mei­nen Rela­ti­vi­täts­theo­rie ab. Im Anschluss pro­mo­vier­te er 1990 in Ozea­no­gra­phie an der Vic­to­ria Uni­ver­si­ty of Wel­ling­ton (Neu­see­land). In der Fol­ge arbei­te­te er als Wis­sen­schaft­ler am New Zea­land Ocea­no­gra­phic Insti­tu­te, am Insti­tut für Mee­res­kun­de in Kiel und seit 1996 am Pots­dam-Insti­tut für Kli­ma­fol­gen­for­schung. Dort erforscht er vor allem die Rol­le der Mee­re bei Kli­ma­än­de­run­gen. Rahms­torf hat über 130 Fach­pu­bli­ka­tio­nen ver­öf­fent­licht, davon über 40 in den füh­ren­den Jour­na­len von Natu­re, Sci­ence und PNAS. Er betreibt seit vie­len Jah­ren akti­ve Kli­ma­kom­mu­ni­ka­ti­on, gilt als der Kli­ma­for­scher in Euro­pa mit den mei­sten Twit­ter-Fol­lo­wern. 2022 erhielt er den Ste­phen H. Schnei­der Award for Out­stan­ding Cli­ma­te Sci­ence Communication.

Ein Inter­view mit dem Wis­sen­schaft­ler lesen Sie hier:

https://​ubtak​tu​ell​.uni​-bay​reuth​.de/​i​n​t​e​r​v​i​e​w​-​k​l​i​m​a​f​o​r​s​c​her