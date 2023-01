Hil­fe in Bro­wa­ry eingetroffen

Am Wochen­en­de ist der erste Trans­port mit Hilfs­gü­tern aus Erlan­gen im ukrai­ni­schen Bro­wa­ry ein­ge­trof­fen. Bür­ger­mei­ster Ihor Saposch­ko dank­te in einem Schrei­ben sei­nem deut­schen Kol­le­gen, Flo­ri­an Janik, für die groß­ar­ti­ge Hil­fe in die­ser schwe­ren Zeit, wo die rus­si­sche Luft­waf­fe fast täg­lich Angrif­fe auf die zivi­le Infra­struk­tur fliegt. Die huma­ni­tä­re Fracht umfass­te fünf Not­strom­ge­ne­ra­to­ren, bereit­ge­stellt von der Gesell­schaft für Inter­na­tio­na­le Zusam­men­ar­beit, sowie eine gan­ze Palet­te mit Ker­zen, gespen­det vom Ker­zen-Stu­dio Ernst Stäb­lein, Lap­tops und Spiel­sa­chen. Den kosten­lo­sen Trans­port über­nahm Kon­ti­nent Spe­di­ti­on aus Jena. Ins­ge­samt hat­te die Lie­fe­rung einen Wert von etwa 30.000 Euro.

Bereits im Novem­ber hat­ten die Part­ner­städ­te Erlan­gen und Jena im Rah­men des Pro­gramms „Klein­pro­jek­te­fonds Kom­mu­na­le Ent­wick­lungs­po­li­tik“ je 50.000 Euro nach Bro­wa­ry über­wie­sen – davon jeweils 5.000 Euro Eigen­an­teil – um im Zuge der Soli­dar­part­ner­schaft mit der 100.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Kiew ein Kran­ken­haus zu unter­stüt­zen. Nun konn­ten noch vor dem Jah­res­wech­sel die not­wen­di­gen Gerä­te vor Ort gekauft wer­den, um die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung der gut 20.000 Bin­nen­flücht­lin­ge und der Ver­wun­de­ten von der Kriegs­front zu verbessern.

Da Bro­wa­ry der­zeit bis zu sechs Stun­den täg­lich ohne Strom ist, freut man sich beson­ders über die gelie­fer­ten Gene­ra­to­ren, die von den dor­ti­gen Stadt­wer­ken in die kri­ti­sche Infra­struk­tur ein­ge­baut wer­den. Vor allem Schu­len und Kin­der­gär­ten sol­len den Betrieb auf­recht­erhal­ten; außer­dem fin­den die Gerä­te für Lade­sta­tio­nen Ver­wen­dung, die vor allem auch von den 20.000 Bin­nen­flücht­lin­gen genutzt werden.

Wer die Akti­on „Lich­tER für die Ukrai­ne – Soli­da­ri­tät mit Bro­wa­ry" unter­stüt­zen möch­te, kann das mit einer Spen­de tun

Mehr zur Soli­dar­part­ner­schaft gibt es unter www​.erlan​gen​.de/​b​r​o​w​ary.

Staf­fel­stabüber­ga­be: OB Janik erneut StUB-Verbandsvorsitzender

Seit 1. Janu­ar ist Erlan­gens Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik wie­der Ver­bands­vor­sit­zen­der des Zweck­ver­band Stadt-Umland-Bahn Nürn­berg-Erlan­gen-Her­zo­gen­au­rach (ZV StUB). Nach zwei Jah­ren Amts­zeit löst er sat­zungs­ge­mäß sei­nen Nürn­ber­ger Amts­kol­le­gen Mar­cus König ab.

„Ich freue mich dar­auf, die Pla­nun­gen rund um unse­re StUB in mei­ner Funk­ti­on als Zweck­ver­bands­vor­sit­zen­der gemein­sam mit den enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, dem Zweck­ver­band und den betei­lig­ten Städ­ten wei­ter nach vor­ne brin­gen zu kön­nen“, sagt Janik. „Ganz aktu­ell bin ich beson­ders gespannt, wie wir die StUB ent­lang der B4 rea­li­sie­ren wer­den. Ich hof­fe sehr, dass es gelingt, wie der­zeit geplant, den moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr auf drei Fahr­spu­ren zu beschrän­ken und eine Fahr­spur für die StUB vor­zu­hal­ten. So wür­den wir einen Ein­griff in den angren­zen­den, schüt­zens­wer­ten Bann­wald ver­mei­den und einen Bei­trag zu einer ech­ten Ver­kehrs­wen­de leisten.“

Der Ver­bands­vor­sitz wech­selt gemäß der Sat­zung des ZV StUB alle zwei Jah­re zwi­schen den Stadt­ober­häup­tern der drei Mit­glieds­städ­te Nürn­berg, Erlan­gen und Herzogenaurach.

Bau- und Werk­aus­schuss kommt zu erster Sit­zung zusammen

Zu sei­ner ersten Sit­zung im neu­en Jahr kommt der Bau- und Werk­aus­schuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb am Diens­tag, 10. Janu­ar, um 16:30 Uhr im Rat­haus zusam­men. Im Rats­saal geht es unter ande­rem um eine geplan­te Ände­rung des Denk­mal­schutz­ge­set­zes sowie den Neu­bau des Park­plat­zes Naturbadstraße.

Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent bei Nürn­ber­ger Neujahresmpfang

Einer Ein­la­dung zum Neu­jahrs­emp­fang der Stadt Nürn­berg folgt am Mitt­woch, 11. Janu­ar, für die Stadt Erlan­gen Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel. Die Ver­an­stal­tung fin­det im NCC-West der Nürn­berg­Mes­se statt.

HFPA tagt am Mittwoch

Eine ver­hält­nis­mä­ßig kur­ze Tages­ord­nung haben die Mit­glie­der des Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schus­ses (HFPA) bei ihrer Sit­zung am Mitt­woch, 11. Janu­ar, um 16:30 Uhr im Rat­haus. Neben einem vor­läu­fi­gen Abschluss­be­richt zum Zen­sus 2022, geht es auch um den Wirt­schafts­plan 2023 des Kom­mu­na­len Betriebs für Infor­ma­ti­ons­tech­nik (Kom­mu­nal­BIT).

„Baby-Bäu­me“: 12 Stück für 2023

Auf Initia­ti­ve des Jugend­par­la­men­tes pflanzt die Abtei­lung Stadt­grün sym­bo­lisch 12 Bäu­me für die jeweils in den 12 Mona­ten eines Jah­res gebo­re­nen Kin­der. Am Don­ners­tag, 12. Janu­ar, weiht Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth im Bei­sein von Jugend­par­la­men­ta­rie­rin Linet­te Achen­bach die ersten 12 Bäu­me die­se Akti­on offi­zi­ell ein. Sie sind bereits Ende letz­ten Jah­res auf einer Wie­se zwi­schen der Georg-Kraus-Stra­ße 10 und dem Euro­pa­ka­nal gepflanzt worden.

Stadt­rat beschließt über Haus­halt 2023

Gro­ßes The­ma der ersten Stadt­rats­sit­zung im neu­en Jahr ist tra­di­tio­nell der Haus­halt: Am Don­ners­tag, 12. Janu­ar, wer­den die Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­te in ihrer öffent­li­chen Sit­zung ab 16:30 Uhr über das Finanz­pa­ket beschlie­ßen. Zuvor fin­det eine Prä­sen­ta­ti­on der Eck­da­ten des Haus­halts­plans 2023 statt, eben­so die Behand­lung der Frak­ti­ons­an­trä­ge, der Stel­len­plan und ande­res mehr. Nach der Haus­halts­re­de des Ober­bür­ger­mei­sters fol­gen die Aus­füh­run­gen der Frak­tio­nen, Aus­schuss­ge­mein­schaf­ten sowie Ein­zel­stadt­rä­te. Auch die Nie­der­le­gung des Stadt­rats­man­dats von Lars Kit­tel (FDP) und der Wirt­schafts- und Stel­len­plan 2023 des Betriebs für Stadt­grün, Abfall­wirt­schaft und Stra­ßen­rei­ni­gung sind Punk­te auf der Tages­ord­nung. Die Haus­halts­re­den wer­den ab ca. 16:45 Uhr im Inter­net über­tra­gen (www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​les). Zu sehen sind sie auch auf den städ­ti­schen Social Media-Kanälen.

Bür­ger­füh­rung im Kunstpalais

Das Kunst­pa­lais lädt am Sonn­tag, 15. Janu­ar, um 16:00 Uhr zu einer Bür­ge­rin­nen- und Bür­ger­füh­rung mit einem per­sön­li­chen Blick in Aus­stel­lung „Pat­tern Reco­gni­ti­on. Wie­der­se­hen mit der Städ­ti­schen Samm­lung Erlan­gen“. Jac­que­line Klu­sik-Eckert ist Kunst­hi­sto­ri­ke­rin mit einer Lei­den­schaft für Digi­ta­les, Pro­jekt­ma­nage­ment und Ver­mitt­lung. Vor­mals als Koor­di­na­to­rin der Digi­tal Huma­nities an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg tätig, zog es sie dann letz­tes Jahr für das Pro­jekt „KI für alle“ an die Hein­rich-Hei­ne-Uni­ver­si­tät Düs­sel­dorf. Bei einem Rund­gang durch die Aus­stel­lung teilt die ehe­ma­li­ge Erlan­ge­rin ihre Per­spek­ti­ve, Gedan­ken und Asso­zia­tio­nen zu der Aus­stel­lung, den Künst­le­rin­nen und Künst­ler und Wer­ken mit den Erlan­ge­rin­nen und Erlan­gern. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.kunst​pa​lais​.de.