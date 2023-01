Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Dieb­stahl eines Fahr­rads und Tretrollers

Bucken­hof – Im Zeit­raum vom 05.01.2023, gegen 14.00 Uhr, bis zum 07.01.2023, gegen 17.30 Uhr, wur­de im Brucker Weg in der Nähe der Bus­hal­te­stel­le ein Kin­der­fahr­rad und ein Tret­rol­ler ent­wen­det. Der Tret­rol­ler war gemein­sam mit dem Fahr­rad an einem Fahr­rad­stän­der mit einem Schloss befe­stigt. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Täter geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514.

Herolds­berg – Am 08.01.2023 stell­te die Eigen­tü­me­rin eines Anwe­sens, das an den Fuß­weg zwi­schen den Stra­ßen Obe­rer Markt und Am Fel­sen­kel­ler grenzt, fest, dass der Putz an der Wand des Gebäu­des, mut­wil­lig beschä­digt wur­de. Ein unbe­kann­ter Täter hat­te hier auf einer Flä­che von 90x100 cm den Putz samt Putz­git­ter her­un­ter­ge­ris­sen. Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten sich unter der Tel. 09131/760514 bei der Poli­zei Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Gei­ster­fah­rer auf dem Hans-Ort-Ring

Am Sonn­tag gegen 12:40 Uhr befuhr eine Ver­kehrs­teil­neh­me­rin mit ihrem PKW den Abschnitt des Hans-Ort-Ring zwi­schen der Nürn­ber­ger Stra­ße und der Feld­stra­ße ent­ge­gen der vor­ge­schrie­ben Fahrt­rich­tung in öst­li­cher Rich­tung. Der Gei­ster­fah­re­rin kam­men zwei PKW ent­ge­gen. Einer der PKW konn­te gera­de noch aus­wei­chen, mit dem zwei­ten kam es zu einem Fron­tal­zu­sam­men­stoß. An den bei­den PKW ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den i.H.v. ca. 22000,- Euro. Ein PKW war nicht mehr fahr­be­reit und wur­de abge­schleppt. Ver­letzt wur­de durch den Zusam­men­stoß niemand.