Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

BISCHOFS­GRÜN, LKR. BAY­REUTH. Auf­grund der umfang­rei­chen Ermitt­lungs­ar­beit der Beam­ten und Beam­tin­nen des Rausch­gift­kom­mis­sa­ri­ats der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg konn­ten bei der Kon­trol­le eines Man­nes kurz vor dem Jah­res­wech­sel eine grö­ße­re Men­ge Cry­s­tal auf­ge­fun­den wer­den. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg sitzt der 42-Jäh­ri­ge nun in Untersuchungshaft.

Am 29. Dezem­ber war der Tat­ver­däch­ti­ge mit sei­nem Ford auf der Bun­des­stra­ße 303 im Bereich Bischofs­grün unter­wegs. Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth hiel­ten das Fahr­zeug am Auto­hof Him­mel­kron an und führ­ten eine Kon­trol­le durch. Hier­bei fand man im Fahr­zeu­g­inne­ren rund 100 Gramm Cry­s­tal. Die Poli­zi­sten beschlag­nahm­ten das Betäu­bungs­mit­tel und nah­men den Fah­rer vor­läu­fig fest. Das Rausch­gift hat­te der Fest­ge­nom­me­ne ver­mut­lich zuvor in der Tsche­chi­schen Repu­blik erworben.

Am Vor­mit­tag des 30. Dezem­bers wur­de der Tat­ver­däch­ti­ge einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann. Der 42-Jäh­ri­ge sitzt seit­dem in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt. Er muss sich nun wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.