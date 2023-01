Nach einer über wei­te Strecken guten ersten Halb­zeit hat medi bay­reuth das Fran­ken­der­by gegen die Würz­burg Bas­kets letzt­lich doch klar ver­lo­ren. Vor 3.008 Zuschau­ern in der Ober­fran­ken­hal­le zogen die Bay­reu­ther, die auf­grund mus­ku­lä­rer Pro­ble­me auf den Ein­satz von Mann­schafts­ka­pi­tän Basti­an Doreth ver­zich­ten muss­ten, am Sonn­tag­nach­mit­tag mit 83:99 (53:50) gegen die Unter­fran­ken den Kürzeren.

Mit viel Ener­gie war medi in das von VIEW­EN­TO prä­sen­tier­te Fran­ken­der­by gestar­tet und hat­te den Würz­bur­gern in der Ver­tei­di­gung wie auch beim Rebound zunächst Pro­ble­me berei­ten kön­nen. 47:35 führ­ten die Gast­ge­ber (17.), ehe die Würz­bur­ger began­nen, ihren Rhyth­mus und ihren Touch, was die Wür­fe anbe­lang­te, zu fin­den. Noch vor der Pau­se ver­kürz­ten die Bas­kets, ehe sie dann in der zwei­ten Halb­zeit immer deut­li­cher den Ton auf dem Par­kett anga­ben. Mit­te des drit­ten Vier­tels über­nah­men die Würz­bur­ger die Füh­rung, die sie bis zum Schluss auch nicht mehr abga­ben und so letzt­lich ver­dient den sieb­ten Sai­son­sieg ein­fah­ren konnten.

Das sagt Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

„Glück­wunsch an Würz­burg und Coach Fili­pov­ski. Wir haben gekämpft, was man an den ein­zel­nen Kate­go­rien, wie zum Bei­spiel den 19 Offen­siv­re­bounds, able­sen kann. Strecken­wei­se haben wir gut auf den Ball auf­ge­passt, wir hat­ten nur 11 Tur­no­ver, konn­ten den Ball gut bewe­gen, was unse­re 23 Assists bewei­sen, aber schluss­end­lich tra­fen die Würz­bur­ger exzel­lent von der Drei­punk­te­li­nie. Uns hat das Feh­len von Basti etwas Ener­gie geraubt und auch nöti­ge Ruhe­pau­sen für ande­re Spie­ler dadurch nicht ein­ge­bracht. Ich kann den Jungs aber nichts vor­wer­fen. Wir haben gekämpft, aber am Ende war Würz­burg ein­fach bes­ser als wir.“

Die kom­men­den Heim­spie­le von medi bayreuth

Frei­tag, 20.01.2023, 20:30 Uhr: medi bay­reuth vs. Rostock Seawolves

Sonn­tag, 29.01.2023, 15:00 Uhr: medi bay­reuth vs. Tele­kom Bas­kets Bonn

Sonn­tag, 05.02.2023, 18:00 Uhr: medi bay­reuth vs. ratio­pharm ulm

Den kom­plet­ten Spiel­plan fin­den Sie auf unse­rer Home­page unter https://​www​.medi​-bay​reuth​.de/​s​a​i​s​o​n​/​s​p​i​e​l​p​lan