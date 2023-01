Zur dies­jäh­ri­gen Stern­sin­ger­ak­ti­on „Kin­der stär­ken, Kin­der schüt­zen“ sam­mel­ten auch in der Pfar­rei Hei­lig­ste Drei­fal­tig­keit Göß­wein­stein 25 Kin­der in acht Grup­pen Spen­den für Kin­der in Indo­ne­si­en. Am Beginn des Got­tes­dien­stes am Hoch­fest der Erschei­nung des Herrn, bekann­ter als Drei­kö­nigs­fest, seg­ne­te Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur die Stern­sin­ger in der Basi­li­ka und sand­te sie aus.

Vor­ab seg­ne­te er ihre Uten­si­li­en. Den Stern, dass er leuch­ten­des Zei­chen der Lie­be Got­tes und sei­nes Frie­dens sei und uns zu ihm füh­re. Die Krei­de, dass mit dem Segens­spruch an der Tür in jedes Haus Frie­den ein­keh­re. Den Weih­rauch, des­sen Wohl­ge­ruch uns dar­an erin­ne­re, dass Chri­stus uns auf unse­ren Wegen beglei­tet und wir in Frie­den mit­ein­an­der leben. Die Kro­nen, die uns dar­an erin­nern, dass wir zum König­reich Got­tes gehö­ren und dass wir an einem fried­vol­len Reich in unse­rer Gemein­de und der gan­zen Welt mit­bau­en. Letzt­lich noch das Was­ser als Zei­chen des Lebens und der Rei­ni­gung. In die Segens­bit­ten für die Stern­sin­ger nahm er die Gaben, die die Men­schen ihnen anver­trau­en, als Zei­chen des Tei­lens, auf. In Got­tes Segen mögen die Stern­sin­ger offe­ne Ohren fin­den, ver­schlos­se­ne Her­zen errei­chen und die Bit­ten für die Men­schen erhört werden.

Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­de Kath­rin Heckel konn­te der Gemein­de im Dank­got­tes­dienst am Fest der Tau­fe des Herrn mit­tei­len, dass die Stern­sin­ger fast 9.000 Euro für Kin­der in Not in Indo­ne­si­en ein­sam­meln konn­ten. Pfar­rer Pater Lud­wig dank­te den Stern­sin­gern für Ihren wert­vol­len Dienst und über­reich­te ihnen eine Dank­ur­kun­de. Sein Dank galt auch den Beglei­tern und Orga­ni­sa­to­rin­nen, beson­ders auch Allen, die den Dienst der Stern­sin­ger mit ihrer Spen­de hono­riert haben.

Die Vor­be­rei­tung der Stern­sin­ger über­nahm Stef­fi Bezold mit der Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­den Kath­rin Heckel, die auch die Stern­sin­ger auf ihren Weg zu den Häu­sern und Woh­nun­gen beglei­te­te. Als wei­te­re Beglei­te­rin­nen und Beglei­ter fun­gier­ten Lau­ra Grü­ner, Han­nes Haas, Hei­di Lang, Tho­mas Mül­ler, Sabi­ne Neu­ner, Chri­sti­ne Pol­ster, Mar­kus Redel, Manue­la She­rif und Mari­us Will. Beim Ein­klei­den der Stern­sin­ger und deren Bewir­tung hal­fen Hei­di Hoff­mann und Leo­nie Grüner.

Zur Stär­kung gab es nach dem anstren­gen­den von Haus zu Haus zie­hen nach dem Got­tes­dienst ein gemein­sa­mes Mit­tag­essen für die Stern­sin­ger, die Beglei­te­rin­nen und Beglei­ter sowie für die Orga­ni­sa­to­rin­nen im Pfarr- und Wall­fahrts­zen­trum Got­tes­dienst. Die Piz­zen kamen gera­de bei den Kin­dern gut an.

Pater Lud­wig lädt auch gleich für den kom­men­den Sonn­tag, 15. Janu­ar 2023, um 10.30 Uhr, zum Tauf­er­neue­rungs­got­tes­dienst in die Basi­li­ka Göß­wein­stein ein. Wer sei­ne Tauf­ker­ze noch hat, kann die­se ger­ne mit­brin­gen. Alle Tauf­ker­zen sol­len wäh­rend des Got­tes­dien­stes am Altar auf­ge­stellt wer­den und dort brennen.