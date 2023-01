Die belieb­te Erleb­nis­tour der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura ist ab sofort buchbar

Am Sams­tag, 18. März 2023, fällt im Rosen­au­er Hof­bräu in Markt­graitz ab 17.30 Uhr der Start­schuss für die belieb­ten Erleb­nis­tou­ren der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura. Bereits in den Vor­jah­ren muss­te man schnell sein, um noch Plät­ze zu ergat­tern. Los geht es unter dem Mot­to „Bier-Geschich­ten und Genuss“ bei dem die Teil­neh­mer alles rund um Ober­fran­kens belieb­te­stes Getränk erfahren.

Unter fach­kun­di­ger Lei­tung von Nor­bert Kri­nes – begei­ster­ter Bier­som­me­lier aus Bam­berg – wer­den die Sin­ne mit zahl­rei­chen Bier­va­ria­tio­nen ver­wöhnt. Nicht nur das flüs­si­ge Gold darf ver­ko­stet und geschlemmt wer­den. Ergänzt wird der Abend durch ein fünf­gän­gi­ges Menü, das Genuss­bot­schaf­te­rin Adel­gun­de Gagel kre­denzt. Die Teil­neh­mer dür­fen sich auf zünf­ti­ge Spe­zia­li­tä­ten aus der Regi­on freuen.

Um das kuli­na­ri­sche Rah­men­pro­gramm abzu­run­den, wird der Abend mit uri­gen Geschich­ten vom ober­frän­ki­schen Bezirks­hei­mat­pfle­ger und Bier­lieb­ha­ber Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold begleitet.

Für die Erleb­nis­tour „Bier-Geschich­ten und Genuss“ am 18. März 2023 im Rosen­au­er Hof­bräu kön­nen sich Inter­es­sier­te ab sofort über die Volks­hoch­schu­le des Land­krei­ses Lich­ten­fels anmel­den (www​.vhs​-lif​.de, Tele­fon­num­mer 09571/18–9261). Eine Teil­nah­me ist nur bei Anmel­dung und Bezah­lung der Teil­nah­me­ge­bühr (70,00 Euro) im Vor­aus möglich.

Unter www​.vhs​.lif​.de fin­den Inter­es­sier­te außer­dem zahl­rei­che wei­te­re Erleb­nis­tou­ren zu den The­men Natur, Genuss, Kul­tur und Sport in der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura.